Πύρινη κόλαση στη Χαβάη: Τουλάχιστον 36 οι νεκροί από τις πυρκαγιές - Πάνω από 11.000 άνθρωποι διέφυγαν

Δραματική είναι η κατάσταση στη νήσο Μάουι - «Ο δρόμος προς την ανάκαμψη θα είναι μακρύς» προειδοποίησε αξιωματούχος

Πύρινος εφιάλτης μαίνεται στη Χαβάη, καθώς από τις πυρκαγιές έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 36 άνθρωποι στην κομητεία Μάουι, ενώ πάνω από 11.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν την Τετάρτη από το νησιωτικό σύμπλεγμα του Ειρηνικού.

«Καθώς οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, 36 συνολικά θάνατοι ανακαλύφθηκαν σήμερα εν μέσω της ενεργού πυρκαγιάς στη Λαχέινα, ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμού στο Μάουι.

«Ο δρόμος προς την ανάκαμψη θα είναι μακρύς» προειδοποίησε αξιωματούχος.

Tο Μάουι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Χαβάης, με έκταση 1.883 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το Μάουι είναι μέρος της πολιτείας της Χαβάης και είναι το μεγαλύτερο από τα τέσσερα νησιά της κομητείας Μάουι, μεγαλύτερο από τα Λαχείνα, Καχοολάβε και Μολοκάι.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το νησιωτικό σύμπλεγμα της Χαβάης, όπου πολλοί κάτοικοι και τουρίστες έτρεξαν στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις πυρκαγιές που μαίνονται ανεξέλεγκτες.

Σπίτια και καταστήματα έγιναν παρανάλωμα του πυρός, ενώ τουρίστες και κάτοικοι έτρεξαν στη θάλασσα για να σωθούν. «Άνθρωποι πηδούν στο νερό για να γλιτώσουν από τις φλόγες» είπε ο στρατηγός Κένεθ Χάρα στο δίκτυο Hawaii News Now.

H ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι διέσωσε 12 ανθρώπους στα ανοιχτά της Λαχέινα. «Όλα τα σκάφη στο λιμάνι της Λαχέινα κάηκαν… Μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από πολεμική ταινία», είπε η Κρίσι Λόβιτ που βρίσκεται στην περιοχή.

Η Κλερ Κεντ, η οποία ανέφερε πως το σπίτι της κάηκε στη Λαχέινα, περιέγραψε στο CNN σκηνικό χάους, με απεγνωσμένους ανθρώπους εγκλωβισμένους σε μποτιλιάρισμα και «φλεγόμενα αυτοκίνητα στις δύο πλευρές ενός δρόμου».

Τα νοσοκομεία του νησιού έχουν κατακλυστεί από εγκαυματίες και ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Εφιαλτική είναι η κατάσταση και στη νήσο Χαβάη – γνωστή κι ως Μεγάλο Νησί (Big Island) για να μη συγχέεται με την αμερικανική πολιτεία στο σύνολό της.

Ερασιτεχνικά βίντεο που δημοσιοποίησαν κάτοικοι και τουρίστες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τον τρόμο και τον πανικό που επικρατεί σε αρκετές περιοχές, με φλόγες να ξεπηδούν από παραδεισένια δάση με φοινικιές.

Περίπου 15.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Χαβάη, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.

Τα πύρινα μέτωπα ενισχύθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους που συνόδευαν τον κυκλώνα Ντόρα, ο οποίος πέρασε πάντως αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το νησιωτικό σύμπλεγμα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι έδωσε εντολή να κινητοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι ομοσπονδιακοί πόροι στο αρχιπέλαγος της Χαβάης, που σαρώνεται από πυρκαγιές.

«Διέταξα να κινητοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι ομοσπονδιακοί πόροι στα νησιά για να βοηθήσουν στις προσπάθειες» κατάσβεσης των πυρκαγιών, τόνισε ο Δημοκρατικός πρόεδρος σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, προσθέτοντας πως το υπουργείο Μεταφορών εργάζεται σε συντονισμό με αεροπορικές εταιρείες για την εσπευσμένη απομάκρυνση τουριστών από το νησί Μάουι, το οποίο υφίσταται το βαρύτερο χτύπημα.

