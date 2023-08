Σε συναγερμό η Πολωνία: Σχεδιάζει να στείλει έως 10.000 στρατιώτες στα σύνορα με τη Λευκορωσία Κόσμος 10:15, 10.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στη Λευκορωσία έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner που εκπαιδεύουν τους Λευκορώσους στρατιώτες