Την τρομακτική στιγμή που ο 28χρονος γυμναστής και αθλητής του ράγκμπι, Σαντιάγκο Μπουρντιέ κάνει βουτιά στη θάλασσα από γκρεμό 15 μέτρων γνωστό ως Spitting Cave, της Χαβάης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, καταγράφει βίντεο.

Το βίντεο που τραβήχτηκε το περασμένο Σάββατο δείχνει τον 28χρονο, να ξεκινά τρέχοντας από την άκρη του γκρεμού και να βουτάει στη θάλασσα.

Μετά την είσοδό του στο νερό όμως, ο 28χρονος δεν ανέβηκε άμεσα στην επιφάνεια με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού του. Αμέσως οι φίλοι του βούτηξαν στο νερό για να τον βρουν. Μερικά λεπτά αργότερα, τζετ σκι από το Τμήμα Ωκεανικής Ασφάλειας της Χονολουλού έφτασε με μια ομάδα διασωστών.

Αφού ανέσυραν το σώμα του, τον μετέφεραν στον κοντινό κόλπο Maunalua, όπου οι διασώστες πραγματοποίησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αν και αρχικά το σώμα του ανταποκρίθηκε θετικά αργότερα πέθανε.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία στη Χαβάη είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός στη Χονολουλού. Έχει πάρει την ονομασία της από τα μανιασμένα κύματα και τα άγρια ​​ρεύματα που μπορούν να αλλάξουν γρήγορα κατεύθυνση χωρίς καμία προειδοποίηση. Αυτά τα δυνατά νερά, σε συνδυασμό με τη γεωγραφία της περιοχής, έχουν ως αποτέλεσμα τα νερά να είναι ιδιαίτερα ορμητικά.

Πηγή: skai.gr

