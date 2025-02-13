Το ενδεχόμενο το Ισραήλ να χτυπήσει πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν φέτος, σύμφωνα με μια έκθεση που έχουν στη διάθεσή τους οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες την οποία και αξιολογούν, αναλύει η Wall Street Journal την Τετάρτη το βράδυ.

Η αξιολόγηση, που διεξήχθη κατά τις τελευταίες ημέρες της διακυβέρνησης Μπάιντεν, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο μεγάλης κλίμακας επιδρομές σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, με στόχο να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες του Ιράν.

Η Wall Street Journal ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ αναμένεται να παροτρύνει την τρέχουσα κυβέρνηση να υποστηρίξει την ιδέα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται κάποιος που θα μπορούσε ενδεχομένως να συμμετάσχει στις επιδρομές κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Αμερικανικές στρατιωτικές πηγές είπαν στη WSJ ότι η αμερικανική υποστήριξη, ακόμα και με όπλα, θα αποδειχθεί απαραίτητη για το Ισραήλ για να πραγματοποιήσει επιτυχώς τέτοιες επιθέσεις.

Το Ιράν συνεχίζει να αναπτύσσει τις πυρηνικές του ικανότητες

Επιπλέον, αναφέρει ότι το Ισραήλ ανησυχεί για το χρονικό πλαίσιο καθώς συρρικνώνεται η ευκαιρία να σταματήσει τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι το γραφείο του πρωθυπουργού δεν απάντησε, ούτε ο εκπρόσωπος από τις IDF.

Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στη New York Post ότι θα προτιμούσε να υπογράψει μια συμφωνία με το Ιράν που το καθιστά μη πυρηνικό παρά να επιτεθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Θα ήθελα να γίνει μια συμφωνία με το Ιράν για τα μη πυρηνικά. Θα προτιμούσα αυτό από το να βομβαρδίσω την κόλαση», φέρεται να είπε ο πρόεδρος.

«Δεν θέλουν να πεθάνουν. Κανείς δεν θέλει να πεθάνει», πρόσθεσε.

