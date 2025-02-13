Η Κίνα πρότεινε μέσω ενδιαμέσων να φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να βοηθήσει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ανέφερε χθες Τετάρτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες σχετικά.

Κατά το δημοσίευμα, Κινέζοι αξιωματούχοι έριξαν αυτή την ιδέα στην ομάδα του Ρεπουμπλικάνου μέσω ενδιάμεσων. Η πρόταση προβλέπει τόσο ότι η Κίνα θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής όσο και ότι θα έχει συμβολή στην προσπάθεια τήρησης της ειρήνης αν κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, πάντα κατά τις πηγές της Τζέρναλ στην Ουάσιγκτον και στο Πεκίνο.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ δεν έχει υπάρξει αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ για την ώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

