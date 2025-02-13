Έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της πόλης Ταϊτσούνγκ στην κεντρική Ταϊβάν, που πιθανόν να οφείλεται σε διαρροή αερίου, στοίχισε σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό επτά άλλων, ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική.

Η έκρηξη σημειώθηκε στον 12ο όροφο του κτιρίου, όπου γίνονταν εργασίες, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική.

Η αγορά τροφίμων που βρίσκεται στο 12ο όροφο ήταν κλειστή την ώρα της έκρηξης λόγω των εργασιών, πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε ζήτησε γράφοντας στη σελίδα του στο Facebook να διεξαχθεί γρήγορα η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.

Δείτε εικόνες:

Explosion at Shin Kong #Mitsukoshi department store in #Taichung, #Taiwan, kills 1 and leaves 10 hospitalized, 4 in critical condition.



Suspected gas blast caused extensive damage. Dozens of firefighters responded. Investigation ongoing. #Taiwan #Taichung #BreakingNews pic.twitter.com/3Lp7maiCZT — Nitish Verma ( Journalist) (@NitishVema10) February 13, 2025

#Urgente:



Fuerte explosión en un #Shopping (#CentroComercial) de #Taiwán.



Informes iniciales de muertos y heridos.#Sépalo:



Al menos una persona muerta y 7 heridas en el incidente.



Opine & Comparta. pic.twitter.com/Wn7pEBbKOs — Lba Noticias (@LbaNews) February 13, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

