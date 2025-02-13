Λογαριασμός
Έκρηξη σε εμπορικό κέντρο στην Ταϊβάν: Στους 5 οι νεκροί - Δραματικές εικόνες

Η έκρηξη εκτιμάται πως έγινε λόγω διαρροής αερίου - Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 7 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό - Δείτε βίντεο

UPDATE: 09:35
Ταϊβάν

Έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της πόλης Ταϊτσούνγκ στην κεντρική Ταϊβάν, που πιθανόν να οφείλεται σε διαρροή αερίου, στοίχισε σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό επτά άλλων, ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική.

Η έκρηξη σημειώθηκε στον 12ο όροφο του κτιρίου, όπου γίνονταν εργασίες, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική.

Η αγορά τροφίμων που βρίσκεται στο 12ο όροφο ήταν κλειστή την ώρα της έκρηξης λόγω των εργασιών, πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε ζήτησε γράφοντας στη σελίδα του στο Facebook να διεξαχθεί γρήγορα η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.

Δείτε εικόνες:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

