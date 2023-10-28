Το ανθρωποκυνηγητό στο Μέιν τερματίστηκε: ο φερόμενος ως δράστης της χειρότερης σφαγής αυτής της χρονιάς και μιας από τις πλέον πολύνεκρες των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ (18 νεκροί) βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Παρασκευής αφού, κατά τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, αυτοπυροβολήθηκε, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

«Είναι νεκρός (...) Η πολιτειακή αστυνομία του Μέιν εντόπισε το πτώμα», δήλωσε η κυβερνήτρια Τζάνετ Μιλς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σημαίνοντας το πέρας 48 ωρών εντατικών ερευνών, άγχους και εγκλεισμού των κατοίκων τις πόλης Λιούιστον.

Ο Ρόμπερτ Καρντ, 40 ετών, έφεδρος του στρατού, φαίνεται πως αυτοκτόνησε με όπλο, σύμφωνα με τον Μάικλ Σόσακ, αξιωματούχο αρμόδιο για τη δημόσια ασφάλεια στην πολιτεία Μέιν.

Οι Αρχές δεν ήταν σε θέση να πουν σε αυτό το στάδιο πότε ο ύποπτος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το βράδυ της Τετάρτης, οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι, ο άνδρας αυτός άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσα μπόουλινγκ στο Λιούιστον και, περίπου δέκα λεπτά αργότερα, σε εστιατόριο-μπαρ της πόλης 36.000 κατοίκων, σκοτώνοντας 18 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 13.

Το πτώμα του βρέθηκε κοντά σε ποταμό στο Λίσμπον Φολς, περίπου είκοσι λεπτά από τη Λιούιστον, χθες Παρασκευή περί τις 19:45 (σ.σ. τοπική ώρα· σήμερα στις 02:45 ώρα Ελλάδας). Το όχημά του εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή.

Το βράδυ στο Λίσμπον Φολς δρόμοι που οδηγούσαν στον ποταμό Αντροσκόγκιν είχαν αποκλειστεί από την αστυνομία, διαπίστωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Απόψε, οι κάτοικοι του Μέιν μπορούν να πάρουν συλλογική ανάσα ανακούφισης», σχολίασε μέσω X (του πρώην Twitter) της γερουσιάστριας της πολιτείας Σούζαν Κόλινς, διευκρινίζοντας πως ειδοποιήθηκε από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πως «βρέθηκε ο δράστης των ειδεχθών επιθέσεων στη Λιούιστον».

Χθες το απόγευμα, καθώς συνεχιζόταν το ανθρωποκυνηγητό, οι αρχές ανακοίνωναν την άρση των περιοριστικών μέτρων για τους κατοίκους, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση παρέμενε «επικίνδυνη» και καλώντας τους να συνεχίσουν να «επαγρυπνούν».

Βαρύς απολογισμός

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην αίθουσα μπόουλινγκ, άλλοι οκτώ στο εστιατόριο, ενώ τρεις τραυματίες υπέκυψαν σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν. Τα θύματα ήταν μεταξύ 14 και 76 ετών. Ανάμεσά τους πατέρας και γιος, 44 και 14 ετών, και ζευγάρι 73 και 76 ετών.

Κέντρο εκπαίδευσης κωφών, με έδρα μικρό νησί 45 λεπτά με το αυτοκίνητο νότια της Λιούιστον, υπέστη πολύ βαρύ χτύπημα: ανάμεσα στους νεκρούς στο Schemengees bar and Grille ήταν τέσσερις άνθρωποι που συνδέονταν με το εκπαιδευτικό ίδρυμα—πρώην μαθητές, μέλη του διδακτικού προσωπικού και συγγενείς, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η διευθύντρια του ιδρύματος, η Κάρεν Χόπκινς.

Οι τέσσερις είχαν βρεθεί το βράδυ της Τετάρτης για να συμμετάσχουν σε αγώνα cornhole, αμερικανικού δημοφιλούς παιγνιδιού, πρόσθεσε.

Η σφαγή της Τετάρτης ήταν η χειρότερη στις ΗΠΑ έπειτα από αυτήν σε σχολείο της Ουβάλντε (Τέξας), όπου έφηβος δολοφόνησε 19 μικρά παιδιά και δυο δασκάλες τον Μάιο του 2022.

Καταδικάζοντας την «τραγική» όσο και «παράλογη» πράξη, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε για νιοστή φορά από το Κογκρέσο να υιοθετήσει «απαγόρευση των τουφεκιών εφόδου». Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα τέτοιο, η πλειοψηφία για να προωθηθεί αλλαγή της νομοθεσίας προς αυτή την κατεύθυνση είναι άφαντη δεκαετίες τώρα.

Οι Αμερικανοί δεν αξίζουν να ζουν έτσι», υπογράμμισε χθες βράδυ σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, κάνοντας λόγο για «δυο δραματικές ημέρες».

Οι ΗΠΑ πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα για την ευρεία διάδοση των όπλων στην επικράτειά τους και την ευκολία με την οποία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά οι Αμερικανοί. Η χώρα μετράει περισσότερα όπλα (κάπου 400 εκατ.) απ’ ό,τι κατοίκους, ο ένας ενήλικος στους τρεις έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα όπλο και σχεδόν ο ένας στους δύο ζει σε νοικοκυριό με τουλάχιστον ένα όπλο.

Συνέπεια της διάδοσης τους είναι ο εξαιρετικά υψηλός δείκτης θανάτων εξαιτίας βίαιων επεισοδίων με τη χρήση όπλων στις ΗΠΑ, ο οποίος δεν χωράει καμιά σύγκριση με αυτούς σε άλλες οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες.

Χωρίς να λογαριάζονται καν οι αυτοκτονίες, το τρέχον έτος έχουν σκοτωθεί από σφαίρες πάνω από 15.000 άνθρωποι στη χώρα, κατά τους αριθμούς του εξειδικευμένου ιστότοπου Gun Violence Archive.

Το Μέιν ωστόσο είναι από τις πολιτείες όπου ο δείκτης των ανθρωποκτονιών συγκαταλέγεται στους χαμηλότερους στη χώρα. Οι 18 νεκροί της Τετάρτης είναι, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Everytown for gun safety, αριθμός που ξεπερνά τον ετήσιο μέσο όρο ανθρωποκτονιών με τη χρήση όπλων εκεί.

Οι αρχές της πολιτείας δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής καμιά εκτίμηση για τα κίνητρα του δράστη της σφαγής. Φέρεται να είχε ιστορικό ψυχικών παθήσεων και είχε εισαχθεί σε ψυχιατρείο για δυο εβδομάδες το καλοκαίρι, προτού πάρει εξιτήριο.

Το πτώμα του Ρόμπερτ Καρντ εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από κέντρο ανακύκλωσης στο οποίο εργαζόταν ως την πρόσφατη απόλυσή του.

