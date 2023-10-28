Γερμανία: Αναπτύσσει 1.000 στρατιώτες σε Κύπρο και Μέση Ανατολή για πιθανή απομάκρυνση πολιτών

Ο γερμανικός στρατός ανέπτυξε πάνω από 1.000 μέλη του στην Κύπρο και σε κράτη της Μέσης Ανατολής προληπτικά, για το ενδεχόμενο να χρειαστεί η διεξαγωγή επιχειρήσεων εσπευσμένης απομάκρυνσης πολιτών της Γερμανίας από κράτη της περιοχής, αν η ένταση εξαιτίας του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς κλιμακωθεί περαιτέρω και η σύρραξη εξαπλωθεί.

Στην πλειονότητά τους, οι στρατιωτικοί αυτοί βρίσκονται στην Κύπρο, σε κατάσταση επιφυλακής, εξήγησαν πηγές του Γερμανικού Πρακτορείου στον Μπούντεσβερ, καθώς το Βερολίνο αναγνωρίζε πως είναι αδύνατο να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για την εξέλιξη της κατάστασης.

Εκφράζονται ανησυχίες για τον κίνδυνο ο πόλεμος αυτός, που ξέσπασε πριν από τρεις εβδομάδες, να οδηγήσει σε ευρύτερη ανάφλεξη στην περιφέρεια, με την εμπλοκή του Λιβάνου και ακόμη και του Ιράν.

Στην περιοχή έχουν μετασταθμεύσει μονάδες των ειδικών δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού (KSM), στην Κύπρο, και των ειδικών δυνάμεων του στρατού ξηράς (KSK), στην Ιορδανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

