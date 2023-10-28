Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε 150 υπόγειους στόχους

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι "έπληξε 150 υπόγειους στόχους" στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς διευθύνει και οργανώνει τις επιχειρήσεις του από ένα γιγάντιο δίκτυο υπόγειων σηραγγών.

«Στη διάρκεια της νύχτας, τα πολεμικά αεροσκάφη του Τσαχάλ (ισραηλινός στρατός) έπληξαν 150 υπόγειους στόχους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μεταξύ των οποίων σήραγγες που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες, υπόγειες εγκαταστάσεις μάχης και άλλες υπόγειες υποδομές. Αρκετοί τρομοκράτες της Χαμάς σκοτώθηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από μια νύχτα σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός σημειώνει επίσης ότι σκότωσε έναν αξιωματούχο της Χαμάς, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για "μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), υλικό ανίχνευσης και αντιαεροπορικής άμυνας".

«Ο Άσεμ Αμπού Ρακάμπα συμμετείχε στην οργάνωση της σφαγής στις κοινότητες που συνορεύουν με την Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου», «είχε διευθύνει τους τρομοκράτες που διείσδυσαν στο Ισραήλ με μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς και ήταν υπεύθυνος για επιθέσεις με drones σε θέσεις επιτήρησης του Τσαχάλ», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονταν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, στόχο άνευ προηγουμένου ισραηλινών πληγμάτων, τρεις εβδομάδες μετά την φονική και άνευ προηγουμένου επίθεση που διέπραξε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στο ισραηλινό έδαφος, με πάνω από 1.400 νεκρούς, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό 229 όμηροι --Ισραηλινοί, με διπλή υπηκοότητα ή ξένοι-- απήχθησαν στη Γάζα από τους μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι έχουν αφήσει ελεύθερες τέσσερις γυναίκες έκτοτε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, 7.326 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, εκ των οποίων πάνω από 3.000 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στη Γάζα στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που έγιναν σε αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Η Λωρίδα της Γάζας έχει αποκοπεί από τον κόσμο από χθες λόγω της διακοπής των τηλεπικοινωνιών και του ίντερνετ.

Πηγή: skai.gr

