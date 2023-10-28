Ολονύχτιοι ήταν οι βομβαρδισμοί και οι εκρήξεις στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τόσο τις χερσαίες επιχειρήσεις όσο και τους βομβαρδισμούς από την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό. Ο πόλεμος φαίνεται να έχει εισέλθει πλέον σε νέα φάση καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις και η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι γίνονται μάχες σώμα με σώμα μέσα στη Γάζα.

«Αντιμετωπίζουμε τις χερσαίες ισραηλινές εισβολές στο Μπέιτ Χανούν (βόρεια) και το Μπουρέιτζ (κεντρική Γάζα). Σφοδρές συγκρούσεις είναι σε εξέλιξη» ανέφεραν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, στην ανακοίνωσή τους.

Gaza is burning. pic.twitter.com/X955RotRks — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023

Αργά το βράδυ, ο ουρανός πάνω από τη Γάζα ήταν πορτοκαλοκόκκινος, από τις εκρήξεις και τις φωτιές που ξέσπασαν από τα ισραηλινά πλήγματα, όπως δείχνουν οι εικόνες που μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά αεροσκάφη των IDF έπληξαν 150 υπόγειους στόχους στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων τούνελ των τρομοκρατών, υπόγειων χώρων μάχης και πρόσθετων υπόγειων υποδομών. Επιπλέον, πολλοί τρομοκράτες της Χαμάς σκοτώθηκαν» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι IDF.

Το Al Jazeera, το οποίο μετέδωσε ζωντανά πλάνα κατά τη διάρκεια της νύχτας, είπε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν περιοχές γύρω από το κεντρικό νοσοκομείο Αλ Σίφα όπου πιστεύεται ότι από κάτω βρίσκεται και το κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς. Οι συνεχείς εκρήξεις συνεχίστηκαν για ώρες, αλλά με τη διακοπή των επικοινωνιών, ο αριθμός των θυμάτων και περαιτέρω λεπτομέρειες δεν μπορούν να γίνουν γνωστές.

Συνεχίζεται η διακοπή της επικοινωνίας στη Γάζα

Σχεδόν ολοκληρωτική είναι η διακοπή των επικοινωνιών στη Λωρίδα της Γάζας. Τα τηλεφωνικά δίκτυα και το Διαδίκτυο έχουν διακοπεί σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με την Palestine Telecommunications Company.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι «το μπλακ άουτ στις επικοινωνίες αποτελεί και μια διακοπή των ειδήσεων» που μπορεί να οδηγήσει σε «σοβαρές συνέπειες», συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης παραπληροφόρησης.

«Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα, στεκόμαστε στο πλευρό των δημοσιογράφων, με εκείνους τους αναζητητές της αλήθειας των οποίων η καθημερινή δουλειά μας κρατά ενήμερους με γεγονότα που ρίχνουν φως στην ανθρώπινη κατάσταση και βοηθούν να λογοδοτήσει η εξουσία», ανέφερε.

Footage for the unprecedented lsraeli air attacks hitting Gaza Strip. pic.twitter.com/CgLiAD2Etz — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023

IDF: Νεκρός ο επικεφαλής της εναέριας διάταξης της Χαμάς

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Δυνάμεις Ασφαλείας (IDF) και των Αρχών Ασφαλείας (ISA), μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ σκότωσαν τον επικεφαλής της εναέριας διάταξης της Χαμάς, Asem Abu Rakaba.

IDF says it eliminated the head of Hamas's aerial array, Issam Abu Rukbeh, in an overnight airstrike in the Gaza Strip. According to the IDF, Abu Rukbeh was responsible for Hamas's UAVs, drones, paragliders, and air defenses. pic.twitter.com/hfAizPoasx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023





Ο Abu Rakaba ήταν υπεύθυνος για τα UAV, τα drones, τα αλεξίπτωτα πλαγιάς, την εναέρια ανίχνευση και την εναέρια άμυνα της Χαμάς. Συμμετείχε επίσης στον σχεδιασμό της σφαγής στις κοινότητες που περιβάλλουν τη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου. Κατεύθυνε τους τρομοκράτες που διείσδυσαν στο Ισραήλ με αλεξίπτωτα πλαγιάς και ήταν υπεύθυνος για τις επιθέσεις με drone σε θέσεις των IDF.

Overnight, IDF fighter jets struck Asem Abu Rakaba, the Head of Hamas' Aerial Array.



Abu Rakaba was responsible for Hamas' UAVs, drones, paragliders, aerial detection and defense.



He took part in planning the October 7 massacre and commanded the terrorists who infiltrated… — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

Η Χαμάς είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις ισραηλινές επιθέσεις με «όλη της τη δύναμη»

Η Χαμάς δήλωσε από την πλευρά της το Σάββατο ότι οι μαχητές της στη Γάζα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις ισραηλινές επιθέσεις με «όλη τους τη δύναμη» αφού το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές και επίγειες επιθέσεις του, αναφέρει το Reuters.

«Οι ταξιαρχίες Al-Qassam και όλες οι δυνάμεις της Παλαιστινιακής αντίστασης είναι απολύτως έτοιμες να αντιμετωπίσουν την επιθετικότητα [του Ισραήλ] με πλήρη ισχύ και να ματαιώσουν τις εισβολές του. Ο Νετανιάχου και ο ηττημένος στρατός του δεν θα μπορέσουν να πετύχουν καμία στρατιωτική νίκη», είπε η Χαμάς, αναφερόμενη στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι βομβαρδισμοί είναι «οι σφοδρότεροι από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου» ανέφερε η Χαμάς, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «προετοιμάζεται για σφαγές».

Πηγή: skai.gr

