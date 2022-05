Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό τα Χανιά όταν μεθυσμένος Βρετανός και οι φίλοι του επιτέθηκαν στον πιλότο αεροσκάφους της Wizz Air, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά και επιβάτες.



Ο καβγάς ξεκίνησε λίγο μετά την προσγείωση της πτήσης στο αεροδρόμιο των Χανίων. O Βρετανός επιβάτης και οι φίλοι του είχαν κακή συμπεριφορά καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης που είχε ξεκινήσει από το Γκάτγουικ του Λονδίνου και ξέφυγε από τα όρια, όταν τον ενημέρωσαν ότι η αστυνομία θα τον συνόδευε εκτός αεροδρομίου. Ο πιλότος βγήκε από το πιλοτήριο σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει την κατάσταση, αλλά στη συνέχεια δέχτηκε γροθιές από τους εκτός εαυτού 30χρονους επιβάτες όπως ανέφεραν μαρτυρίες.



Μια 37χρονη γυναίκα που ταξίδευε στην Κρήτη με τον σύζυγό της, δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Sun: «Ο συγκεκριμένος άνδρας και ο φίλος του ήταν τόσο φωνακλάδες και έβριζαν καθόλη τη διάρκεια της πτήσης. Αλλά κάτι έγινε όταν η αεροσυνοδός τους είπε ότι θα τους έβγαζε η αστυνομία από το αεροπλάνο όταν προσγειωνόμασταν. Ξεκίνησε και έριχνε γροθιές, καθώς μια ομάδα άλλων επιβατών προσπαθούσε να τον συγκρατήσει. Ο πιλότος βγήκε έξω και ο τύπος τον χτύπησε. Φαινόταν να είναι καλά, αλλά όπως είναι λογικό ήταν αρκετά ταραγμένος. Ήταν ντροπιαστικό».



Ορισμένοι επιβάτες διέφυγαν από την πίσω έξοδο, αλλά υποχρεώθηκαν να περιμένουν δύο ώρες στην ασφάλεια, δίνοντας καταθέσεις στην αστυνομία, με συνέπεια πολλοί να χάσουν τις μετεπιβιβάσεις τους.

@wizzair guessing this is the reason our flight was delayed (5 minutes prior to boarding) for 12 hours… we were then LOCKED in the airport by security with no explanations? Again now been delayed getting on for nearly 24 hours. #wizzair pic.twitter.com/WTIslAlsN1