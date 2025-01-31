Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου πρόκειται να ανοίξει ξανά αύριο μετά την απελευθέρωση της τέταρτης παρτίδας Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της Χαμάς και μια πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις.

«Οι διαμεσολαβητές ενημέρωσαν τη Χαμάς για την έγκριση του Ισραήλ να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα αύριο, Σάββατο, μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης παρτίδας ανταλλαγής κρατουμένων», λέει ο αξιωματούχος της Χαμάς.

Η ανώνυμη πηγή εξηγεί στο The Times of Israel ότι εκκενώσεις των τραυματιών θα πραγματοποιηθούν στο πέρασμα «με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωσης ομήρων».

Με βάση τη συμφωνία, το πέρασμα πρόκειται να ανοίξει αφού η τρομοκρατική ομάδα απελευθερώσει όλες τις γυναίκες ομήρους, τόσο στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού όσο και πολίτες.

Δύο γυναίκες όμηροι - μία στρατιώτης και μία άμαχη - ήταν μεταξύ των τριών Ισραηλινών αιχμαλώτων που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα από τις παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες την Πέμπτη στο πλαίσιο της συμφωνίας για τους ομήρους. Πέντε υπήκοοι της Ταϊλάνδης αφέθηκαν, επίσης, ελεύθεροι χθες, ανεξάρτητα από τη συμφωνία.

Το πρώτο στάδιο της συμφωνίας τριών φάσεων προβλέπει την απελευθέρωση 33 ομήρων με αντάλλαγμα έως και 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Πρώτα απελευθερώνονται ζωντανοί όμηροι. Δέκα Ισραηλινοί όμηροι έχουν ήδη απελευθερωθεί βάσει της συμφωνίας - εννέα γυναίκες και ένας άνδρας. Οκτώ από τους 33 θεωρούνται από το Ισραήλ ως νεκροί.

Τρεις πολίτες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι αύριο, με αντάλλαγμα 90 Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων εννέα που εκτίουν ισόβια, σύμφωνα με τη συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

