Ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) Οσάμα Ραμπίε δήλωσε στον ναυτιλιακό κολοσσό AP Moller-Maersk ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι επιστρέφει η σταθερότητα στην Ερυθρά Θάλασσα και κάλεσε την εταιρεία να το λάβει αυτό υπόψη όταν σχεδιάζει δρομολόγια, σύμφωνα με ανακοίνωση της SCA.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι ο Ραμπίε έκανε τα σχόλια σε συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο του δανέζικου ομίλου θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη, αλλά δεν διευκρίνισε πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση αυτή.

«Επιδιώκουμε να λαμβάνονται υπόψη οι θετικοί δείκτες που παρατηρούνται στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας όταν σχεδιάζονται δρομολόγια ναυσιπλοΐας την ερχόμενη περίοδο», δήλωσε ο Ραμπίε.

Αρκετές μεγάλες παγκόσμιες ναυτιλιακές εταιρίες έχουν αναστείλει τα ταξίδια τους στην Ερυθρά Θάλασσα και έχουν εκτρέψει τα σκάφη τους, στέλνοντάς τα γύρω από τη Νότια Αφρική, για να αποφύγουν πιθανές επιθέσεις από τους Χούθι της Υεμένης.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι η εξέλιξη αυτή είχε κοστίσει στην Αίγυπτο περίπου 7 δισεκ. δολάρια σε έσοδα από τη Διώρυγα του Σουέζ το 2024.

Την περασμένη εβδομάδα, η Maersk δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εκτρέπει σκάφη μακριά από τον Κόλπο του Άντεν και την Ερυθρά Θάλασσα και προς το νότιο άκρο της Αφρικής παρά τις ανακοινώσεις από τους Χούθι ότι θα περιορίσουν τις επιθέσεις τους σε πλοία.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν, Χούθι έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 100 επιθέσεις κατά πλοίων από τον Νοέμβριο του 2023 και έχουν βυθίσει δύο σκάφη, έχουν καταλάβει ένα ακόμα και έχουν σκοτώσει τουλάχιστον τέσσερις ναυτικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

