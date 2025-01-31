Ισραήλ: Το Ιράν χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ με βαλίτσες γεμάτες μετρητά

Το Ισραήλ προειδοποίησε την υπό την ηγεσία των ΗΠΑ επιτροπή που επιβλέπει την εκεχειρία στον Λίβανο ότι Ιρανοί διπλωμάτες και άλλοι παραδίδουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά στη Χεζμπολάχ για να χρηματοδοτήσουν την αναβίωση της ομάδας, αναφέρει η Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές από την επιτροπή.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές καταγγελίες, Ιρανοί απεσταλμένοι πέταξαν από την Τεχεράνη στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού με βαλίτσες γεμάτες με δολάρια ΗΠΑ, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν τους ισχυρισμούς. Επιπλέον, το Ισραήλ ισχυρίστηκε στις καταγγελίες του ότι Τούρκοι πολίτες χρησιμοποιήθηκαν για να μεταφέρουν χρήματα από την Κωνσταντινούπολη στη Βηρυτό αεροπορικώς, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η επιτροπή κατάπαυσης του πυρός, η οποία δεν εκδικάζει τις εικαζόμενες παραβιάσεις, έχει διαβιβάσει τις καταγγελίες στην κυβέρνηση του Λιβάνου, είπε ο αξιωματούχος που μίλησε για την επιτροπή. Η επιτροπή έχει εκπροσώπους από το Ισραήλ, τον Λίβανο, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τα Ηνωμένα Έθνη.

Αξιωματούχοι ορισμένων κυβερνήσεων που εκπροσωπούνται στην επιτροπή δήλωσαν ότι γνώριζαν τη χρήση του αεροδρομίου από το Ιράν για λαθρεμπόριο μετρητών ή χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς του Ισραήλ αξιόπιστους.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός απαιτεί από τον Λίβανο να εξασφαλίσει τα λιμάνια εισόδου της χώρας και να αποτρέψει τη ροή όπλων και σχετικού υλικού σε ομάδες όπως η Χεζμπολάχ. Οι όροι δεν αφορούν συγκεκριμένα τις παραδόσεις μετρητών.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου και οι ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Εκπρόσωπος της ιρανικής αποστολής στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη και εκπρόσωποι της Χεζμπολάχ επίσης δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό.

Ο Behnam Khosravi, διπλωμάτης στην ιρανική πρεσβεία στον Λίβανο, είπε σε κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αυτόν τον μήνα ότι η Τεχεράνη δεν χρησιμοποιεί επιβατικά αεροπλάνα για να μεταφέρει λαθραία κεφάλαια στον Λίβανο.

Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τυχόν μεγάλες ποσότητες μετρητών που διακινούνται μέσω του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης θα είχαν εντοπιστεί από μηχανήματα Χ ray ή άλλα μέτρα ασφαλείας. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν είχαν εντοπιστεί τέτοιες κινήσεις και είπαν ότι κανένα τρίτο μέρος δεν έθεσε το θέμα στην Τουρκία.

Οι αποστολές μετρητών από το Ιράν στη Χεζμπολάχ θα μπορούσαν να εντείνουν τις τριβές με το Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι θα εμποδίσει την ανοικοδόμηση της Χεζμπολάχ και απείλησε να χτυπήσει το αεροδρόμιο της Βηρυτού εάν χρησιμοποιηθεί για λαθραία βοήθεια προς την οργάνωση.

Οι δύο πλευρές έχουν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό να πολεμούν στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας που ισχύει εδώ και δύο μήνες, αν και το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες πλήγματα σε στόχους της Χεζμπολάχ που λέει ότι παραβίασαν τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων δύο επιθέσεων την Τρίτη σε οχήματα που ο ισραηλινός στρατός είπε ότι μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό .

Ο Λίβανος χαρακτήρισε τα χτυπήματα παραβίαση της εκεχειρίας.

Στις 2 Ιανουαρίου, οι λιβανικές αρχές έψαξαν τους επιβάτες μιας πτήσης της Mahan Airlines που προσγειώθηκε στη Βηρυτό, αφού ένας σαουδαραβικός ειδησεογραφικός σταθμός ανέφερε ότι το αεροσκάφος χρησιμοποιήθηκε για να φέρει κεφάλαια στη Χεζμπολάχ. Ένας Ιρανός διπλωμάτης αρνήθηκε να συμμορφωθεί και εισήλθε στον Λίβανο με δύο σακούλες, σύμφωνα με το Ιράν, που περιείχαν έγγραφα και μετρητά για τις επιχειρήσεις της πρεσβείας, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ χρειάζεται μετρητά καθώς προσπαθεί να ανασυνταχθεί από τη σύγκρουση με το Ισραήλ, η οποία σκότωσε ή τραυμάτισε πολλά από τα μέλη της και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα προπύργια της στο νότιο Λίβανο και στα νότια προάστια της Βηρυτού, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα και Λιβανέζοι αξιωματούχοι ασφαλείας.

Η ομάδα, η οποία έχει πολιτικό κόμμα και κοινωνική οργάνωση εκτός από τη μαχητική πτέρυγά της, χρησιμοποιεί χρήματα για να πληρώσει και να στρατολογήσει μαχητές, να στηρίξει τις οικογένειες των τραυματιών, να αποζημιώσει υποστηρικτές για περιουσίες που καταστράφηκαν και να καλύψει το κόστος των συνεχιζόμενων προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης.

Το Ισραήλ έχει βάλει στο στόχαστρο τις πηγές μετρητών της Χεζμπολάχ για να επιβραδύνει την ανάκαμψή της. Τον περασμένο χρόνο, το Ισραήλ δολοφόνησε ηγετικές προσωπικότητες της Χεζμπολάχ και του Ιράν που ήταν υπεύθυνοι για τη διατήρηση των κεφαλαίων προς τη λιβανική πολιτοφυλακή.

Το Ιράν αντιμετωπίζει μια κρίση στην οικονομία του που έχει πληγεί από τις κυρώσεις. Ωστόσο, βλέπει τη Χεζμπολάχ ως σημαντικό σύμμαχο και αποτρεπτικό παράγοντα κατά του Ισραήλ και δεν θα αφήσει την ομάδα να μαραζώσει, λένε αναλυτές.

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η Χεζμπολάχ αγωνίζεται να καλύψει τις δεσμεύσεις της. Ο επικεφαλής μιας λιβανέζικης φιλανθρωπικής οργάνωσης που βοηθά τους εκτοπισμένους στο νότιο Λίβανο είπε ότι ειδικοί που διορίστηκαν από τη Χεζμπολάχ επισκέφτηκαν την περιοχή του, αλλά υποτίμησαν το κόστος για την ανοικοδόμηση.

«Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια εναντίον της Χεζμπολάχ», είπε το άτομο.

Άτομο που γνωρίζει είπε ότι η ομάδα δεν είχε κρίση ρευστότητας και πλήρωνε αποζημίωση για σοβαρά κατεστραμμένα ακίνητα που κυμαίνονται από 12.000 έως 14.000 δολάρια το χρόνο για ενοίκιο, μαζί με επιπλέον πληρωμές για έπιπλα.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στα τέλη Νοεμβρίου, ο Al-Qard al-Hassan άνοιξε ξανά 28 υποκαταστήματα και η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε την τράπεζα για να εκδώσει επιταγές αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων – γεγονός που υποδηλώνει ότι η ομάδα δεν έχει πρόβλημα ταμειακής ροής.

Αλλά η έκταση της ζημιάς στον Λίβανο, καθώς και ο κατεστραμμένος αγωγός υποστήριξης μέσω της Συρίας και ο αυξημένος έλεγχος στο αεροδρόμιο της Βηρυτού θα περιορίσουν την ικανότητα της Χεζμπολάχ να χρηματοδοτήσει πλήρως την ανοικοδόμηση.



