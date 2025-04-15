Η Χαμάς επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι έλαβε ισραηλινή πρόταση για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά ξεκαθάρισε πως ένας από τους όρους που θέτει το Ισραήλ – ο αφοπλισμός του παλαιστινιακού κινήματος – αποτελεί «κόκκινη γραμμή» και δεν θα τεθεί σε διαπραγμάτευση.

Σύμφωνα με τον Abu Zuhri αξιωματούχο της Χαμάς που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, η ισραηλινή πρόταση προβλέπει «την απελευθέρωση των μισών ομήρων» την πρώτη εβδομάδα μετά την επίτευξη συμφωνίας σε αντάλλαγμα για κατάπαυση πυρός «τουλάχιστον 45 ημερών» και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην πρόταση που διαβιβάστηκε μέσα αιγυπτίων μεσολαβητών, το Ισραήλ αξιώνει επίσης τον αφοπλισμό όλων των παλαιστινιακών παρατάξεων στη Γάζα ως προαπαιτούμενο για το «οριστικό τέλος» του πολέμου. Ο αξιωματούχος της Χαμάς τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως το ζήτημα αυτό αποτελεί «κόκκινη γραμμή» που είναι «αδιαπραγμάτευτη».

Η ηγεσία του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος επιφυλάχθηκε να απαντήσει στην ισραηλινή πρόταση κατόπιν των «απαραίτητων διαβουλεύσεων».

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν. Έκτοτε, τουλάχιστον 50.983 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.