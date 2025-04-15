Σύμφωνα με το ελάχιστα γνωστό παπικό πρωτόκολλο,μόλις επτά γυναίκες σε όλο τον κόσμο επιτρέπεται να φορούν λευκά όταν συναντούν τον Πάπα. Προφανώς, η βασίλισσα Καμίλα δεν είναι ανάμεσα σε αυτές, αφού στην πρόσφατη επίσκεψή της στο Βατικανό φορούσε ένα μαύρο φόρεμα.

Η παράδοση στα ιταλικά ονομάζεται «il privilegio del bianco» («το προνόμιο του λευκού») και έχει δοθεί αποκλειστικά σε 7 καθολικές βασίλισσες και πριγκίπισσες της Ευρώπης.

Οι μόνες γαλαζοαίματες που επιτρέπεται να ντύνονται στα λευκά ενώπιον του Ποντίφικα είναι: η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, η βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου, η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας, η μεγάλη δούκισσα Μαρία Τερέζα του Λουξεμβούργου και η πριγκίπισσα Μαρίνα της Νάπολης.

Επίσης, το προνόμιο του λευκού έχουν και δύο βασίλισσες των οποίων οι σύζυγοι δεν βασιλεύουν πλέον: Η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και η βασίλισσα Πάολα του Βελγίου.

Για αυτό τον λόγο, η βασίλισσα Καμίλα φόρεσε μαύρο φόρεμα στη συνάντηση με τον Παπα Φραγκίσκο, ακολουθώντας την παράδοση άλλων βασιλικών συζύγων και αμερικανίδων Πρώτων Κυριών του παρελθόντος, καθώς δεν έχει το δικαίωμα να φορέσει λευκό κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.

H Ιβάνκα Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ φόρεσαν μαύρα κατά την συνάντησή τους με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό, τον Μάιο του 2017

