Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο βίντεο μέσα από την κάψουλα της Blue Origin, που μετέφερε τη Λόρεν Σάντσεζ, την Κέιτι Πέρι και άλλες 4 διάσημες Αμερικανίδες στα όρια του Διαστήματος.

Πρόκειται για ένα βίντεο με στιγμιότυπα ενός λεπτού, όπου το εξαμελές γυναικείο πλήρωμα ταξίδεψε για 11 λεπτά στο Διάστημα, βλέποντας τον πλανήτη από ψηλά.

Η Κέιτι Πέρι, κρατώντας μια μαργαρίτα (την κρατούσε για να τιμήσει την κόρη της που την παρακολουθούσε από τη Γη), κοίταζε τη θέα. Για περίπου τρία λεπτά οι έξι γυναίκες αιωρήθηκαν λόγω έλλειψης βαρύτητας, ενώ ενθουσιάστηκαν με τη θέα του φεγγαριού στον ορίζοντα.

Στο βίντεο εμφανίζεται η Κέριαν Φλιν να κοιτάζει έξω από το παράθυρο το απόλυτο σκοτάδι του Διαστήματος και η Αμάντα Νγκουινέ να χαμογελά ενώ αιωρείται.

Ουρλιαχτά ευτυχίας ακούγονται κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης, ενώ στην επιστροφή η Κέιτι Πέρι φιλούσε το χώμα, νιώθοντας ευλογημένη που έζησε αυτή την εμπειρία.

Πρόκειται για την πρώτη 100% γυναικεία πτήση στο διάστημα έπειτα από τη σόλο πτήση της Σοβιετικής Βαλεντίνα Τερέσκοβα, το 1963.

Πρόκειται επίσης για την ενδέκατη κατά σειρά υποτροχιακή επανδρωμένη πτήση που πραγματοποιεί η Blue Origin, η οποία προτείνει εδώ και χρόνια αυτές τις εμπειρίες διαστημικού τουρισμού, η τιμή των οποίων δεν έχει δημοσιοποιηθεί, χάρη στον πύραυλό της New Shepard.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας διάρκειας περίπου 10 λεπτών, οι έξι επιβάτες περνούν τη γραμμή Κάρμαν, που σηματοδοτεί στα 100 χιλιόμετρα το σύνορο του διαστήματος, σύμφωνα με μια διεθνή Συνθήκη.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε προσφάτως στο περιοδικό Elle, η Κέιτι Πέρι εξηγούσε πως λαμβάνει μέρος σε αυτήν την περιπέτεια «για την κόρη της Ντέιζι», την οποία έχει αποκτήσει με τον διάσημο Βρετανό ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ, «προκειμένου να την παρακινήσει να μη βάζει ποτέ όρια στα όνειρά της».

«Ανυπομονώ τόσο πολύ να δω την έμπνευση και τη λάμψη να καθρεπτίζονται στα μάτια της όταν θα δει τον πύραυλο και θα επιστρέψει στο σχολείο την επόμενη ημέρα λέγοντας: "Η μαμά πήγε στο διάστημα"», έλεγε η τραγουδίστρια της αμερικανικής ποπ.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης διαστημικής περιπέτειας, η Κέιτι Πέρι είχε συνεπιβάτιδες την Κεριάν Φλιν, κινηματογραφική παραγωγό, την Αμάντα Νγκουιέν, ιδρύτρια μιας ΜΚΟ που επικεντρώνεται στη μάχη κατά της σεξουαλικής βίας, την Αΐσα Μπόου, μια πρώην επιστήμονα της Nasa και την τηλεοπτική παρουσιάστρια Γκέιλ Κινγκ.

Η εταιρεία Blue Origin έχει ήδη μεταφέρει 52 ανθρώπους, μεταξύ άλλων διάσημους όπως ο Ουίλιαμ Σάτνερ, που ενσάρκωσε τον θρυλικό κυβερνήτη Κερκ στο Star Trek.

