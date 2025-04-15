Με το CNN αλλά και την ανταποκρίτρια του αμερικανικού δικτύου στον Λευκό Οίκο, Κέιτλαν Κόλινς, τα έβαλε για ακόμη μια φορά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Η 33χρονη δημοσιογράφος είναι μια από τις πιο επίμονες επικρίτριες του προέδρου των ΗΠΑ. Είναι γνωστή για τις σκληρές της ερωτήσεις αλλά και την ικανότητά της να παραμένει ψύχραιμη μπροστά στην κριτική που της ασκεί ο Τραμπ και το επιτελείο του.

Χτες, η Κόλινς, την ώρα της συνάντηση του Τραμπ με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ επέμεινε σε μια απάντηση για το εάν θα επιστρέψει στις ΗΠΑ ο κατά λάθος απελαθείς Αμπρέγκο Γκαρσία, ο οποίος κρατείται σε φυλακή της χώρας.

Αφού χαρακτήρισε το CNN ως «κανάλι με χαμηλά νούμερα», ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει την ερώτηση ο ίδιος. Όταν η δημοσιογράφος απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε για απάντηση, ο Τράμπ παρενέβη λέγοντας:

«Είναι δυνατόν να λέτε στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ τι να κάνει με τους πολίτες του;». «Γι’ αυτό δεν σας βλέπει κανείς. Θέλετε να αφήσουμε εγκληματίες ελεύθερους. Είστε άρρωστοι άνθρωποι», είπε. Ενώ σε άλλο σημείο είπε πως οι δημοσιογράφοι του CNN «νομίζω πως μισούν τη χώρα μας».

Η ίδια μέσα από τα social media δεν σχολίασε τίποτα για την συμπεριφορά του Τραμπ, αλλά έμεινε στην είδηση:

«Ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Μπουκέλε κατέστησαν σαφές σήμερα στο Οβάλ Γραφείο ότι δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν τον Κιλμάρ Αρμάντο Αμπρέγκο Γκαρσία στις ΗΠΑ, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. "Πώς μπορώ να μεταφέρω έναν τρομοκράτη στις Ηνωμένες Πολιτείες; Φυσικά δεν πρόκειται να το κάνω. Η ερώτηση είναι παράλογη", είπε ο Μπουκέλε», έγραψε, επισυνάπτοντας το σχετικό βίντεο.

President Trump and President Bukele both made clear in the Oval Office today that they do not intend to return Kilmar Armando Abrego Garcia to the U.S. following the Supreme Court's ruling. "How can I smuggle a terrorist into the United States? Of course I'm not going to do it.… pic.twitter.com/FZbvEySzmk — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) April 14, 2025

Γιατί «ενοχλεί» τον Λευκό Οίκο

Δεν ήταν η πρώτη φορά που τα έβαλε ο Λευκός Οίκος με την Κόλινς, η οποία συχνά τους «ενοχλεί».

Πριν λίγο καιρό είχε έρθει σε αντιπαράθεση με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, με τις δυο τους να διαφωνούν σχετικά με το εάν οι προεδρικές χάρες του Τζο Μπάιντεν είναι άκυρες επειδή υπογράφηκαν με autopen. Η δημοσιογράφος επέμεινε και με ένα ειρωνικό ύφος, η Λέβιτ απάντησε της απάντησε λέγοντας: «Είστε δημοσιογράφος, ψάξτε το».

🚨 WATCH: Karoline Leavitt calls out CNN’s Kaitlan Collins questioning Trump’s query on whether Biden was aware his signature on pardons was being stamped by autopen:



“Is there any evidence that he wasn’t aware of it?”



“You’re a reporter. You should find out.” pic.twitter.com/PBYI7mCLVA — TV News Now (@TVNewsNow) March 17, 2025

Επίσης, στην ενημέρωση του Λευκού Οίκου για το Signalgate, καθόταν μπροστά και εξαπέλυε μπαράζ από ερωτήσεις.

Η Κόλινς αλλά και άλλοι δημοσιογράφοι των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης της Αμερικής έχουν στοχοποιηθεί από τον Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι διαδίδουν «ψεύτικες ειδήσεις».

Σε ομιλία του στο υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο μήνα, δήλωσε: «Αυτό που κάνουν είναι παράνομο».

Η Κόλινς έχει δηλώσει πως η δουλειά είναι να κάνει ερωτήσεις και να παίρνει απαντήσεις.

Από την αρχή, αυτό ήταν το μότο μου: «Δεν αφορά εμένα», είχε δηλώσει στο New Yorker: «Νομίζω ότι χάνεις αν τους αφήσεις να το κάνουν να αφορά εσένα», είχε πει.

Εκτός από τον Λευκό Οίκο, η Κόλινς δέχεται και διαδικτυακές επιθέσεις. Λογαριασμοί υποστηρικτών του Τραμπ αναδημοσιεύουν συχνά memes από «ντροπιαστικές» στιγμές της.

Η Κόλινς συνήθως καθόταν στο μπροστινό μέρος της αίθουσας ενημέρωσης, ωστόσο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα μετακινήσει τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης στο πίσω μέρος και θα καλέσει τους δημοσιογράφους που προτιμά, μπροστά.

Η δημοσιογραφική της πορεία

Σύμφωνα με το βιογραφικό της στο CNN, είναι παρουσιάστρια της εκπομπής «The Source with Kaitlan Collins» και επικεφαλής ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου. Στο «The Source», η Κόλινς κυνηγάει τα γεγονότα, κάνει τις δύσκολες ερωτήσεις και συνδέεται με τις πηγές της, ώστε οι τηλεθεατές να λαμβάνουν άμεση ενημέρωση.

Έχει εξασφαλίσει επίσης αποκλειστικές συνεντεύξεις με πολιτικούς όπως με τη Χίλαρι Κλίντον, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Ρίσι Σούνακ, τους δικηγόρους ποινικής υπεράσπισης του Τραμπ και υποψηφίους των προεδρικών εκλογών.

Από την ένταξή της στο δίκτυο το 2017, η Κόλινς έχει αποκαλύψει αρκετές ιστορίες τόσο για την κυβέρνηση Μπάιντεν όσο και για την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Κόλινς συμπεριλήφθηκε στη λίστα TIME100 Next List του 2024 και στον ετήσιο κατάλογο του Mediaite με τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στα ειδησεογραφικά μέσα από το 2018, ενώ έχει περιληφθεί και σε τιμητική λίστα του Variety, το «New Power».

Πριν το CNN, εργαζόταν στο The Daily Caller, ως ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου καλύπτοντας τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης Τραμπ και τις εκλογές του 2016.

Τέλος, είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα.



