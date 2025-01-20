Τρεις νεαρές ισραηλινές όμηροι απελευθερώθηκαν χθες, Κυριακή από την Χαμάς, έπειτα από 15 μήνες που πέρασαν κρατούμενες στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή η πολυπόθητη συμφωνία εκεχειρίας.

Η Ισραηλινή-Βρετανή Εμιλυ Νταμάρι (28 ετών) και η Ισραηλινή-Ρουμάνα Ντόρον Στάινμπρεχερ (31 ετών) απήχθησαν στο κιμπούτς Κφαρ Αζα. Η Ρόμι Κόνεν (24 ετών) απήχθη στο φεστιβάλ Nova κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ απελευθέρωσε 90 Παλαιστίνιους και Παλαιστίνιες, μέσα σε κλίμα απόλυτης εφορίας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι εικόνες απελευθέρωσης των 3 ισραηλινών κοριτσιών έκαναν τον γύρο του κόσμου και προκάλεσε αίσθηση το ότι κρατούσαν στα χέρια τους μία σακούλα από τη Χαμάς, με αναμνηστικά δώρα.Μάλιστα, τα κορίτσια «χαμογελούσαν» την ώρα που οι μαχητές της Χαμάς του έδιναν τα δώρα τους, και κρατούσαν ψηλά τις χάρτινες τσάντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ισραηλινά πρακτορεία, μέσα στην χάρτινη σακούλα η Χαμάς είδε βάλει στην κάθε όμηρο ως «αντίο» φωτογραφίες τους από την περίοδο της ομηρίας τους, μια αναμνηστική φωτογραφία της Γάζας και κάποιου είδους υπογεγραμμένο πιστοποιητικό, μια «απόφαση αποδέσμευσης».

Hamas releases a propaganda video showing the release of hostages Romi Gonen, Emily Damari, and Doron Steinbrecher from captivity in the Gaza Strip earlier today.



The video shows Hamas operatives giving the hostages "gift bags" before they were freed. The bags reportedly… pic.twitter.com/wWzqMzUQHL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 19, 2025

Αφού πια βρέθηκαν ελέυθερες, στην ασφάλεια και την αγκαλιά των οικογενειών τους, οι 3 Ισραηλινές δήλωσαν στην Jerusalem Post ότι οι τσάντες ήταν ένα «κυνικό παιχνίδι», υποδηλώνοντας ότι μπορεί να ήταν μια τακτική προπαγάνδας της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.