Ισραήλ: Ο εφιάλτης δεν τελείωσε – Φόβοι ότι η Χαμάς θα «αναγεννηθεί» από τις στάχτες της

Από την κόλαση στην ασφάλεια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Χαμόγελα ανακούφισης για την απελευθέρωση των τριών Ισραηλινών ομήρων, αλλά και χαμόγελα από τους Παλαιστινίους παρακολούθησε την Κυριακή η διεθνής κοινότητα. Ωστόσο, για τους Ισραηλινούς ο εφιάλτης δεν τελείωσε, αφενός γιατί μένει πολύς δρόμος μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας τριών φάσεων, αφετέρου γιατί φοβούνται ότι η Χαμάς θα «αναγεννηθεί» από τις στάχτες της χρησιμοποιώντας τη συμφωνία.



Τετρακόσιες εβδομήντα μία ημέρες αφότου βρέθηκαν στον ζόφο της αιχμαλωσίας της Χαμάς, όπου κανείς δεν ξέρει τι υπέμειναν, η Ρόμι Γκόνεν, 24 ετών, η Έμιλι Νταμαρί, 28 και η Ντορόν Σταινμπρέχερ, 31 ετών, επέστρεψαν στην ασφάλεια. Και μετά, λίγα λεπτά αργότερα, οι φωτογραφίες και των τριών νεαρών γυναικών που αγκαλιάζουν τις μητέρες τους σίγουρα συγκίνησαν πολλούς Ισραηλινούς και άλλα πάρα πολλούς ακόμα ανθρώπους.





Δεκατέσσερις μήνες από την τελευταία συμφωνία με τη Χαμάς, οι φόβοι για τους σχεδόν 100 ομήρους που παραμένουν αιχμάλωτοι στη Γάζα έχουν ενταθεί, με τις οικογένειές τους να αισθάνονται ότι ο χρόνος «δουλεύει» εναντίον τους.



Το ισραηλινό έθνος ανέμενε, εβδομάδα με την εβδομάδα, μήνα με τον μήνα τη συμφωνία - κατηγορώντας είτε τη Χαμάς, είτε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, είτε και τους δύο, για την καθυστέρησή της. Κράτησε την ανάσα του, αφού τελικά επιτεύχθηκε αυτή η νέα συμφωνία, υπογράφηκε, εγκρίθηκε και ενώ φαινόταν ότι θα τεθεί σε ισχύ, το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι η Χαμάς καθυστέρησε τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των τριών πρώτων ομήρων προς απελευθέρωση.





Και παρακολούθησε, όχι χωρίς φόβο, το απόγευμα της Κυριακής, τους δεκάδες ενόπλους της Χαμάς, χειροκροτούμενους από ένα μεγάλο πλήθος που ζητωκραύγαζε, να διοργανώνουν στην πλατεία Σαράγια της πόλης της Γάζας μια τελετή που παρέπεμπε σε νίκη ενώπιον ενός παγκόσμιου ακροατηρίου.



Η χαρά και η ανακούφιση είναι μεγάλη στο Ισραήλ, αλλά όχι ανέφελη, σημειώνουν οι Times of Israel.



Γιατί κανείς Ισραηλινός δεν μπορεί να ξεχάσει για ένα δευτερόλεπτο ότι αυτή η πρώτη, διάρκειας έξι εβδομάδων, φάση της συμφωνίας μόλις ξεκίνησε. Και με δεδομένο ότι κανείς δεν θεωρεί ότι παραμένουν ζωντανοί και οι 33 άνθρωπο, άνδρες και γυναικόπαιδα, που θα απελευθερωθούν σε αυτή τη λεγόμενη «ανθρωπιστική φάση», θα υπάρξουν πολύ άσχημα νέα πριν τελειώσει.



Γιατί, κανείς Ισραηλινός δεν μπορεί να ξεχάσει ότι η συμφωνία έρχεται με το τίμημα της απελευθέρωσης εκατοντάδων από τους πιο επικίνδυνους τρομοκράτες, πολλοί, πιθανότατα οι περισσότεροι, από τους οποίους έχουν κάθε πρόθεση να σκοτώσουν ξανά.

Dozens of Hamas' Al-Qassam fighters arrive in Gaza City's Saraya Square to hand over the Israeli hostages to the Red Cross. Hundreds of cheering Gazans are surrounding the vehicles carrying the hostages. https://t.co/6UZlSxC3Zu pic.twitter.com/YMYHiXcNY5 — Ariel Oseran (@ariel_oseran) January 19, 2025



Γιατί κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι η Χαμάς σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτή τη συμφωνία, όπως ανέκαθεν σκόπευε, για να χρησιμοποιήσει τους ομήρους που κατέλαβε, για να επιτρέψει την «αναγέννησή» της.



Γιατί κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι 94 όμηροι βρίσκονται ακόμα αιχμάλωτοι στη Γάζα.



Σημειώνεται ότι στην πρώτη ομάδα Παλαιστινίων που ήταν προγραμματισμένο να αποφυλακιστούν συμπεριλαμβανόταν η Χαλίντα Τζαράρ, μορφή του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (FPLP), μαρξιστικού κινήματος που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.



Στον κατάλογο συμπεριλαμβάνονταν ακόμη δυο αδελφές του Σάλεχ αλ Αρούρι, ηγετικού στελέχους της Χαμάς, που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό αποδοθείσα στο Ισραήλ τον Ιανουάριο του 2024.

Η απελευθέρωση των Παλαιστινίων

Ενενήντα Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ως ανταλλαγή για τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώθηκαν την Κυριακή ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών.

Οι κρατούμενοι απελευθερώνονται στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της πολυαναμενόμενης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Palestinian prisoners have started to be released from Israeli detention as part of the ceasefire agreement. The release comes after Hamas freed Israeli captives in Gaza City. Among the Palestinians to be released are 69 women and 21 children. pic.twitter.com/AogkqWKpSv — red. (@redstreamnet) January 19, 2025

Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, λίγο νωρίτερα Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε πως ο Ερυθρός Σταυρός προκαλούσε δυσκολίες στη μεταφορά των Παλαιστινίων κρατουμένων.

"Το προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού, για αδιευκρίνιστους λόγους, κωλυσιεργεί και καθυστερεί τη διαδικασία μεταφοράς των Παλαιστινίων κρατουμένων. Ισχυρίζονται ότι υπάρχουν αποκλίσεις στους καταλόγους και κατά πώς φαίνεται θέλουν να παρουσιάσουν ότι το Ισραήλ δεν καταφέρνει να τηρήσει τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα" δήλωσε αξιωματούχος στο Channel 12.

Η απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων έρχεται μετά την απελευθέρωση των τριών Ισραηλινών ομήρων την Κυριακή.

Οι τρεις φάσεις της συμφωνίας

Από την Κυριακή19 Ιανουαρίου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία πρόκειται να εφαρμοστεί σε τρεις φάσεις, η πρώτη από τις οποίες θα διαρκέσει 42 ημέρες.



Η συμφωνία περιλαμβάνει την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας για έξι εβδομάδες, κατά την οποία οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν σταδιακά από τις κεντρικές περιοχές του θύλακα και οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι θα επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειές της.



Σε αυτήν την πρώτη φάση θα απελευθερώνονται τουλάχιστον 3 όμηροι κάθε εβδομάδα, και συνολικά θα απελευθερωθούν 33, στους οποίους περιλαμβάνονται όλες οι γυναίκες, πολίτες και στρατιωτίνες, τα παιδιά και οι άνδρες άνω των 50 ετών.



Η Χαμάς θα αφήσει αρχικά ελεύθερες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 19 ετών και θα ακολουθήσουν οι άνδρες άνω των 50.



Πρώτα θα απελευθερωθούν οι όμηροι που είναι ακόμη εν ζωή και στη συνέχεια θα παραδοθούν τα λείψανα των υπολοίπων.



Παράλληλα, το Ισραήλ θα απελευθερώνει 30 Παλαιστίνιους κρατουμένους για κάθε πολίτη όμηρο και 50 για κάθε στρατιωτίνα. Μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης, το Ισραήλ θα απελευθερώσει επίσης όλες τις Παλαιστίνιες και τους ανήλικους κάτω των 19 ετών που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.



Ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων που θα απελευθερωθούν θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ομήρων που θα αφήσει η Χαμάς. Μπορεί να κυμαίνεται από 990 έως και 1.650. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι καθημερινά θα εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας 600 φορτηγά που θα μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Τα 50 από αυτά θα εφοδιάζουν τον θύλακα με καύσιμα και τα 300 θα κατευθύνονται στις βόρειες περιοχές της Λωρίδας.

This is what we’ve been fighting for, for over 471 days. Welcome home Emily, Doron and Romi 🇮🇱 pic.twitter.com/VIXyaP1ntY — Israel Defense Forces (@IDF) January 19, 2025



Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας θα ξεκινήσουν κατά τη 16η ημέρα της πρώτης φάσης και αναμένεται ότι θα περιλαμβάνουν την απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων (περιλαμβάνονται και οι Ισραηλινοί στρατιώτες), τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.



Η τρίτη φάση θα περιλαμβάνει την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων και την έναρξη ανοικοδόμησης της Γάζας, με την επίβλεψη της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Εθνών.

Την εφαρμογή της συμφωνίας εγγυώνται το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ.

