Η πρόεδρος του Μεξικού, η Κλαούδια Σέινμπαουμ, υποσχέθηκε χθες Κυριακή να υπερασπιστεί τους πολίτες της χώρας της που ζουν στις ΗΠΑ, την παραμονή της επιστροφής στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει διαμηνύσει πως θα προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών.

«Σε αυτή τη νέα περίοδο που αρχίζει αύριο με τον (εκλεγμένο) πρόεδρο Τραμπ: πρώτ’ απ’ όλα, θα υπερασπιστούμε τους Μεξικανούς εκεί», δήλωσε η κυρία Σέινμπαουμ κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Πουέμπλα (κεντρικά).

Η κυρία Σέινμπαουμ αναφερόταν, χωρίς να το πει ρητά, στο σχέδιο που έχει αναγγείλει αυτός που θα ορκιστεί σήμερα πρόεδρος των ΗΠΑ να απελάσει μαζικά τους μετανάστες χωρίς χαρτιά που ζουν στη χώρα του, ανάμεσά τους εκατομμύρια Μεξικανούς.

Τόνισε πως η κυβέρνησή της έχει επικοινωνήσει με δικηγόρους για να προσφερθεί νομική συνδρομή στους μετανάστες που θα το χρειαστούν, μέσω των περίπου πενήντα μεξικανικών προξενείων στις ΗΠΑ.

«Κι αν αποφασίσουν να επιστρέψουν στο Μεξικό (...), είναι καλοδεχούμενοι εδώ, με ανοιχτή αγκαλιά», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος, που ανήκει σε κόμμα της εθνικιστικής αριστεράς, θύμισε ότι προκάτοχος και μέντοράς της Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ είχε «συνεννοηθεί» με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του Ρεπουμπλικάνου (2017-2021).

«Γι’ αυτό νομίζω πως θα καταλήξουμε σε συνεννόηση, πως θα καταλάβουμε οι μεν τους δε», συνέχισε η κυρία Σέινμπαουμ. «Αλλά, σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να ακουστεί» είναι πως «το Μεξικό δεν είναι αποικία κανενός, δεν είναι προτεκτοράτο κανενός», πρόσθεσε.

Επίσης χθες, στην Τιχουάνα, στα σύνορα του Μεξικού με τις ΗΠΑ, μετανάστες και μέλη οργανώσεων που υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους διαδήλωσαν μπροστά σε τμήμα του τείχους που χωρίζει τις δυο χώρες, φωνάζοντας συνθήματα όπως «κανένα ανθρώπινο ον δεν είναι παράνομο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

