Στο Ισραήλ οι τρεις όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς - Επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους μετά από 15 μήνες

H 28χρονη Emily Damari, η 24χρονη Romi Gonen και η 31χρονη Doron Steinbrecher, βρέθηκαν ξανά στην αγκαλιά των ανθρώπων τους, στο Ισραήλ - Το ερχόμενο Σάββατο η επόμενη απελευθέρωση ομήρων

UPDATE: 20:51
όμηροι

Η αγωνία μηνών έφτασε στο τέλος της... Τουλάχιστον για τις οικογένειες των τριών γυναικών που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ισραήλ, ο χρόνος άρχισε πάλι να μετρά. Μετά από διαδικασία που κράτησε αρκετές ώρες, η 28χρονη Emily Damari, η 24χρονη Romi Gonen και η 31χρονη Doron Steinbrecher, βρέθηκαν ξανά στην αγκαλιά των ανθρώπων τους, στο Ισραήλ.

Δείτε βίντεο από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν για εξετάσεις: 

Η πρώτη φωτογραφία από την επανένωση της Emily Damari μεταδόθηκε ήδη από τα διεθνή ΜΜΕ: 

Νταμάρι

damari

Στις φωτογραφίες φαίνεται ότι η Emily Damari έχει τραυματιστεί στο αριστερό χέρι, το οποίο είναι μπαταρισμένο με ειδική γάζα. Φαίνεται, δε, να έχει χάσει δύο δάκτυλα, πιθανόν όμως πριν από αρκετό καιρό, κάτω από άγνωστες, ωστόσο, συνθήκες.

Φωτογραφίες από τη στιγμή που τα τρία κορίτσια συναντούν μετά από 15 μήνες τους συγγενείς τους: 

Hostage

Hostage

Hostage

Hostages

Hostages

Hostages

Οι συγγενείς των τριών γυναικών είχαν συγκεντρωθεί σε ειδική αίθουσα για την υποδοχή τους. Ο IDF έδωσε βίντεο στη δημοσιότητα από τη στιγμή που στρατιώτες μεταφέρουν στους συγγενείς εικόνες από την απελευθέρωσή τους, επιβεβαιώνοντας ότι είναι και οι τρεις καλά στην υγεία τους.

Τη στιγμή, μάλιστα, που οι τρεις γυναίκες παραλαμβάνονται από τον Ερυθρό Σταυρό και ξεκινούν το ταξίδι προς το Ισραήλ, οι συγγενείς ξεσπούν, ζητωκραυγάζοντας.

Ακολουθεί βίντεο από τη στιγμή που τα οχήματα του IDF διασχίζουν την πύλη των εγκαταστάσεων και επιστρέφουν στους συγγενείς τους τις τρεις γυναίκες που απελευθερώθηκαν.

Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή της παράδοσης των ομήρων

Μία ομάδα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) έφτασε στη Γάζα και παρέλαβε από τη Χαμάς τις τρεις γυναίκες ομήρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ λίγο πριν τις 6 το απόγευμα επέστρεψαν στην επικράτεια του Ισραήλ.

Με βάση τη συμφωνία, σήμερα απελευθερώθηκαν τρεις γυναίκες όμηροι και συγκεκριμένα η 28χρονη Emily Damari, η 24χρονη Romi Gonen και η 31χρονη Doron Steinbrecher και ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 100 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. 

Η στιγμή που μία από τις ομήρους βγαίνει από το βανάκι της Χαμάς: 

Η στιγμή της παράδοσης των τριών ομήρων από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό: 

Άντρες τις Ταξιαρχίας Αλ Κασάμ μεταφέρουν τις τρεις γυναίκες ομήρους προκειμένου να τις παραδώσουν:

Η στιγμή που έχουν καταφτάσει στη Γάζα τα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού και ένοπλοι της Χαμάς τα περικυκλώνουν για έλεγχο: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας Χαμάς όμηροι
