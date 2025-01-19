Η αγωνία μηνών έφτασε στο τέλος της... Τουλάχιστον για τις οικογένειες των τριών γυναικών που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ισραήλ, ο χρόνος άρχισε πάλι να μετρά. Μετά από διαδικασία που κράτησε αρκετές ώρες, η 28χρονη Emily Damari, η 24χρονη Romi Gonen και η 31χρονη Doron Steinbrecher, βρέθηκαν ξανά στην αγκαλιά των ανθρώπων τους, στο Ισραήλ.

Δείτε βίντεο από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν για εξετάσεις:

Η πρώτη φωτογραφία από την επανένωση της Emily Damari μεταδόθηκε ήδη από τα διεθνή ΜΜΕ:

Στις φωτογραφίες φαίνεται ότι η Emily Damari έχει τραυματιστεί στο αριστερό χέρι, το οποίο είναι μπαταρισμένο με ειδική γάζα. Φαίνεται, δε, να έχει χάσει δύο δάκτυλα, πιθανόν όμως πριν από αρκετό καιρό, κάτω από άγνωστες, ωστόσο, συνθήκες.

Φωτογραφίες από τη στιγμή που τα τρία κορίτσια συναντούν μετά από 15 μήνες τους συγγενείς τους:

Οι συγγενείς των τριών γυναικών είχαν συγκεντρωθεί σε ειδική αίθουσα για την υποδοχή τους. Ο IDF έδωσε βίντεο στη δημοσιότητα από τη στιγμή που στρατιώτες μεταφέρουν στους συγγενείς εικόνες από την απελευθέρωσή τους, επιβεβαιώνοντας ότι είναι και οι τρεις καλά στην υγεία τους.

אימהות שלוש השבות בנקודת הקליטה עם ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר כליפא, צופות בבנותיהן שבות ארצה pic.twitter.com/Z1kwIIOHhK — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 19, 2025

Τη στιγμή, μάλιστα, που οι τρεις γυναίκες παραλαμβάνονται από τον Ερυθρό Σταυρό και ξεκινούν το ταξίδι προς το Ισραήλ, οι συγγενείς ξεσπούν, ζητωκραυγάζοντας.

מצורף תיעוד של משפחות השבות צופות ברגעי החבירה לכוח צה״ל pic.twitter.com/TwLuIxBlaf — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 19, 2025

Ακολουθεί βίντεο από τη στιγμή που τα οχήματα του IDF διασχίζουν την πύλη των εγκαταστάσεων και επιστρέφουν στους συγγενείς τους τις τρεις γυναίκες που απελευθερώθηκαν.

רגע חציית השבות ארצה, לשטח מדינת ישראל pic.twitter.com/941dfT15B1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 19, 2025

Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή της παράδοσης των ομήρων

Μία ομάδα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) έφτασε στη Γάζα και παρέλαβε από τη Χαμάς τις τρεις γυναίκες ομήρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ λίγο πριν τις 6 το απόγευμα επέστρεψαν στην επικράτεια του Ισραήλ.

Με βάση τη συμφωνία, σήμερα απελευθερώθηκαν τρεις γυναίκες όμηροι και συγκεκριμένα η 28χρονη Emily Damari, η 24χρονη Romi Gonen και η 31χρονη Doron Steinbrecher και ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 100 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Η στιγμή που μία από τις ομήρους βγαίνει από το βανάκι της Χαμάς:

Hamas has handed three hostages to the Red Cross in Gaza City, marking the first hostage releases since a 42-day ceasefire went into effect Sunday morning. pic.twitter.com/GyX64kfjLY — Geo View (@theGeoView) January 19, 2025

Η στιγμή της παράδοσης των τριών ομήρων από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό:

Footage shows the Qassam Brigades in Gaza City during the handover of three Israeli female prisoners to the Red Cross.



This marks the first batch of phase one of the prisoner exchange deal.#Gaza #Israel #Hamas #RedCross pic.twitter.com/zImDtIvB76 — British Pakistani Index (@PakistaniIndex) January 19, 2025

כאן אפשר לראות את השידור הישיר מהמקום שבו עצרה השיירה של הצלב האדום. https://t.co/QqG1EQK1tN — שחר קליימן Shachar Kleiman (@skleiman5791) January 19, 2025

Άντρες τις Ταξιαρχίας Αλ Κασάμ μεταφέρουν τις τρεις γυναίκες ομήρους προκειμένου να τις παραδώσουν:

⚡️BREAKING:



Military convoys of Al-Qassam Brigades transport three female Israeli soldiers to hand them over to the International Red Cross in central Gaza City. pic.twitter.com/Q8yI6qY45G — Suppressed News. (@SuppressedNws) January 19, 2025

Dozens of Hamas' Al-Qassam fighters arrive in Gaza City's Saraya Square to hand over the Israeli hostages to the Red Cross. Hundreds of cheering Gazans are surrounding the vehicles carrying the hostages. https://t.co/6UZlSxC3Zu pic.twitter.com/YMYHiXcNY5 — Ariel Oseran (@ariel_oseran) January 19, 2025

Η στιγμή που έχουν καταφτάσει στη Γάζα τα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού και ένοπλοι της Χαμάς τα περικυκλώνουν για έλεγχο:

💥@AlArabiya showing armed and masked Hamas men and absolutely out of control crowds surrounding the Red Cross vehicles dispatched to pick up the Israeli hostages in Gaza City. pic.twitter.com/OZTPJBS1XM — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) January 19, 2025

❗️🇵🇸🕊🇮🇱 - The moment when the Red Cross convoy crossed into the Gaza Strip.



At the facility where the hostages will be brought family & friends gather to welcome them. pic.twitter.com/I748ep7s2X — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 19, 2025

Red Cross vehicles make their way to the meeting point in Gaza where they will pick up the three female hostages. pic.twitter.com/eWpUaHI7t0 — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) January 19, 2025

מצורף תיעוד מרגע החבירה של כוח יחידה מיוחדת עם השבות מידי ארגון הצלב האדום pic.twitter.com/m6DRdKgrha — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 19, 2025

