Ενενήντα Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελευθερώθηκαν από την ισραηλινή υπηρεσία φυλακών

Ενενήντα Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ως ανταλλαγή για τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώθηκαν νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών.

Οι κρατούμενοι απελευθερώνονται στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της πολυαναμενόμενης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Palestinian prisoners have started to be released from Israeli detention as part of the ceasefire agreement. The release comes after Hamas freed Israeli captives in Gaza City. Among the Palestinians to be released are 69 women and 21 children. pic.twitter.com/AogkqWKpSv — red. (@redstreamnet) January 19, 2025

Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, λίγο νωρίτερα Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε πως ο Ερυθρός Σταυρός δημιουργούσε δυσκολίες στη μεταφορά των Παλαιστινίων κρατουμένων.

"Το προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού, για αδιευκρίνιστους λόγους, κωλυσιεργεί και καθυστερεί τη διαδικασία μεταφοράς των Παλαιστινίων κρατουμένων. Ισχυρίζονται ότι υπάρχουν αποκλίσεις στους καταλόγους και κατά πώς φαίνεται θέλουν να παρουσιάσουν ότι το Ισραήλ δεν καταφέρνει να τηρήσει τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα" δήλωσε αξιωματούχος στο Channel 12.

Η απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων έρχεται μετά την απελευθέρωση τριών Ισραηλινών ομήρων την Κυριακή.

Υπενθυμίζεται πως μετά από διαδικασία που κράτησε αρκετές ώρες, η 28χρονη Emily Damari, η 24χρονη Romi Gonen και η 31χρονη Doron Steinbrecher, βρέθηκαν ξανά στην αγκαλιά των ανθρώπων τους, στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.