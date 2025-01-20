Η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Ανναλένα Μπέρμποκ κάλεσε χθες Κυριακή να εγκριθεί άμεσα πακέτο στρατιωτικών εξοπλισμών αξίας 3 δισ. ευρώ ώστε να παραδοθεί από τη χώρα της στην Ουκρανία πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου στη Γερμανία.

Η κυρία Μπέρμποκ είπε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD πως ελπίζει ότι η επιτροπή προϋπολογισμού θα οριστικοποιήσει την έγκριση του μέσα σε αυτήν την εβδομάδα.

«Ο Ρώσος πρόεδρος δεν δίνει δεκάρα για το ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική εκστρατεία κι οδεύουμε σε πρόωρες εκλογές», πέταξε η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, αναφερόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η αξίωσή της να εγκριθεί άμεσα το πακέτο εξοπλισμών αυτό έχει πυροδοτήσει σύγκρουση ανάμεσα στην υπουργό Μπέρμποκ, που ανήκει στο κόμμα των Πρασίνων, και τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς του κεντροαριστερού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD).

Ο κ. Σολτς αντέτεινε πως το πακέτο θα εγκριθεί μόνο εάν ανασταλεί το λεγόμενο φρένο χρέους, το οποίο προβλέπει αυστηρά όρια δανεισμού, ώστε να διευκολυνθεί η εξεύρεση χρηματοδότησης.

Όμως η κυρία Μπέρμποκ και οι Πράσινοι, όπως και οι Ελεύθεροι Δημοκράτες (FDP) και η κεντροδεξιά Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU), επιχειρηματολογούν πως είναι εφικτή η χρηματοδότηση του πακέτου αυτού με την επίκληση απαραίτητων «έκτακτων δαπανών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

