Η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ δήλωσαν τη Δευτέρα ότι εμμένουν στους όρους τους για αποδοχή οποιασδήποτε πρότασης για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ.

Παράλληλα, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Σαμί Αμπού Ζούχρι, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι οι δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν για μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ήταν «μεροληπτικές υπέρ του Ισραήλ» και ότι η στάση του αποτελεί πραγματικό εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας.

«Η ομιλία Μπλίνκεν κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο είναι ένα παράδειγμα μεροληψίας προς το Ισραήλ και δίνει μια αμερικανική συγκάλυψη στο ολοκαύτωμα που διεξάγεται από την κατοχή (σ.σ. τις ισραηλινές δυνάμεις) στη Γάζα», ανέφερε ο αξιωματούχος της Χαμάς.

Νωρίτερα ο Μπλίνκεν προέτρεψε από το Κάιρο τους ηγέτες των αραβικών χωρών να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς να αποδεχθεί μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός για να σταματήσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μπλίνκεν τόνισε ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα είναι το μόνο που δεν αποδέχεται την πρόταση για μια συμφωνία τριών φάσεων, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση ομήρων και συνομιλίες για τον τερματισμό των μαχών, στις οποίες ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει.

Πηγή: skai.gr

