Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν προέτρεψε σήμερα Δευτέρα από το Κάιρο, πρώτο σταθμό της νέας περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, τους ηγέτες των χωρών της περιοχής να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς να αποδεχθεί μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός για να σταματήσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι η συντριπτική πλειοψηφία» των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων «θέλει να πιστέψει σε ένα μέλλον» στο οποίο οι δύο λαοί «ζουν με ειρήνη και ασφάλεια», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, λίγο παραπάνω από οκτώ μήνες πολέμου μεταξύ του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς και του Ισραήλ.

Ο Μπλίνκεν τόνισε ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα είναι το μόνο που δεν αποδέχεται την πρόταση για μια συμφωνία τριών φάσεων που περιλαμβάνει την απελευθέρωση ομήρων και συνομιλίες για τον τερματισμό των μαχών, στις οποίες ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει.

Την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Μίλερ είπε ότι ο Μπλίνκεν θα συζητήσει με τους περιφερειακούς εταίρους την αναγκαιότητα επίτευξης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που θα διασφαλίζει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και θα αποτρέπει περαιτέρω σύγκρουση.

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου δεν έχουν εξασφαλίσει έως στιγμής μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

