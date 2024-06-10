Ο Χάντερ Μπάιντεν , ο γιος του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, δεν θα καταθέσει στην ποινική δίκη του, όπου κατηγορείται ότι το 2018 απέκρυψε από την κυβέρνηση το γεγονός ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών προκειμένου να αγοράσει παρανόμως ένα όπλο, σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNN.

Ο Άμπι Λόουελ, ο δικηγόρος του Χάντερ Μπάιντεν, άφησε να εννοηθεί σήμερα στο δικαστήριο ότι ο πελάτης του δεν θα καταθέσει, αφήνοντας τον δικαστή να δώσει οδηγία στους ενόρκους να μην το θεωρήσουν επιβαρυντικό στοιχείο για τον ίδιο.

Η οδηγία αυτή θα δοθεί αργότερα σήμερα.

Οι εισαγγελείς στην πρώτη ποινική δίκη τέκνου εν ενεργεία προέδρου ολοκλήρωσαν την εξέταση των μαρτύρων την Παρασκευή.

Την περασμένη εβδομάδα οι μάρτυρες έδωσαν μια εκ των έσω εικόνα της μάχης που έδινε τα προηγούμενα χρόνια ο Χάντερ Μπάιντεν με την εξάρτησή του από το αλκοόλ και την κοκαΐνη. Λόγω της χρήσης ναρκωτικών, απαγορευόταν να αγοράσει όπλο.

Ο 54χρονος γιος του προέδρου έχει δηλώσει αθώος στην κατηγορία ότι είπε ψέματα για την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά όταν συμπλήρωσε την αίτηση για να αγοράσει ένα ρεβόλβερ Colt Cobra, το οποίο διατήρησε παράνομα στην κατοχή του επί 11 ημέρες.

Την περασμένη εβδομάδα, η πρώην σύζυγος, μια πρώην κοπέλα του και η χήρα του αδελφού του κατέθεσαν στη δίκη ότι έβρισκαν συχνά ναρκωτικά και διάφορα άλλα αντικείμενα στην κατοχή του και ανησυχούσαν για την εξάρτησή του.

Ο Χάντερ Μπάιντεν δήλωσε πέρσι στον δικαστή ότι σταμάτησε να κάνει χρήση το 2019. Ο δικηγόρος του είπε στην αρχική δήλωσή του στο δικαστήριο ότι ο πελάτης του δεν σκόπευε να εξαπατήσει κανέναν επειδή δεν έκανε χρήση όταν αγόρασε το όπλο και δεν θεωρούσε τοξικοεξαρτημένο τον εαυτό του εκείνη την εποχή.

Η υπεράσπιση κάλεσε την Παρασκευή τρεις μάρτυρες, μεταξύ των οποίων ήταν ο ιδιοκτήτης του οπλοπωλείου και η κόρη του Χάντερ, η Ναόμι, η οποία κατέθεσε ότι ο πατέρας της φαινόταν να πηγαίνει καλά όταν τον είδε εκείνη την περίοδο, πριν και μετά την αγορά του όπλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

