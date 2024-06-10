Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς προέτρεψε τη Δευτέρα τις ΗΠΑ να πιέσουν το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης τη Δευτέρα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στην περιοχή για να προωθήσει τις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός.

Ο Μπλίνκεν ξεκινώντας έναν ακόμα κύκλο συνομιλιών πρόκειται να επισκεφθεί την Αίγυπτο και το Ισραήλ σήμερα Δευτέρα ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο πόλεμος δε θα επεκταθεί στον Λίβανο.

«Καλούμε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να ασκήσει πίεση στις κατοχικές δυνάμεις για να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα και το κίνημα της Χαμάς είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει θετικά κάθε πρωτοβουλία που διασφαλίζει το τέλος του πολέμου», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Σάμι Αμπού Ζούχρι.

Στην όγδοη επίσκεψή του στην περιοχή από τότε που οι μαχητές της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, πυροδοτώντας το πιο αιματηρό επεισόδιο στη μακροχρόνια ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, ο Μπλίνκεν πρόκειται επίσης να ταξιδέψει στην Ιορδανία και το Κατάρ αυτή την εβδομάδα.

Τη Δευτέρα, Παλαιστίνιοι κάτοικοι ανέφεραν ότι ισραηλινά τανκς προσπαθούσαν να εισχωρήσουν βαθύτερα προς το βορρά τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, περιορίζοντας τη Σαμπούρα, μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες και μαχητικές γειτονιές στην καρδιά της πόλης.

