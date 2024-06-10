Η Γιολάντα Ντίαθ, η δεύτερη αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης και επικεφαλής του ακροαριστερού κινήματος Sumar, ανακοίνωσε σήμερα ότι παραιτείται από την ηγεσία του, λόγω των κακών επιδόσεών του στις ευρωεκλογές, τις οποίες κέρδισε η δεξιά.

«Αποφάσισα να αποχωρήσω από το αξίωμα της συντονίστριας του Sumar, ανέφερε η Ντίαθ, η οποία ωστόσο θα διατηρήσει τη θέση της στην εκτελεστική γραμματεία του κινήματος. «Οι πολίτες μίλησαν και αποδέχομαι τις συνέπειες», πρόσθεσε.

«Είναι αναγκαίο να ξεκινήσει μια συζήτηση» εντός του Sumar, στο οποίο από πέρσι συμμετέχουν σχεδόν όλα τα κόμματα της άκρας αριστεράς «και με αυτήν την απόφαση, δίνω το εναρκτήριο λάκτισμα», ανέφερε η Ντίαθ, που είναι υπουργός Εργασίας στην κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ.

Η ισπανική ακροαριστερά υποχώρησε στις χθεσινές ευρωεκλογές και συνολικά εξέλεξε μόνο πέντε ευρωβουλευτές, από έξι που είχε το 2019, με φόντο τις έριδες μεταξύ του Sumar και του Podemos: το πρώτο εξέλεξε 3 ευρωβουλευτές και το δεύτερο, το ιστορικό κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, 2. Το Podemos, ευρισκόμενο υπό πίεση, δέχτηκε πέρσι να ενταχθεί στο Sumar πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου, όμως λίγους μήνες αργότερα αποχώρησε από το κίνημα.

Νικητής των εκλογών της Κυριακής στην Ισπανία αναδείχτηκε το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, με 22 έδρες. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Σάντσεθ λαμβάνει 20 έδρες ενώ το ακροδεξιό Vox αύξησε τη δύναμή του, από τέσσερις έδρες το 2019 στις 6. Ένα νέο κόμμα, που θεωρείται ακροδεξιό και ιδρύθηκε από έναν αμφιλεγόμενο Youtuber, το «Η γιορτή τελείωσε», μπαίνει επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τρεις έδρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

