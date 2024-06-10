Η Τουρκία θα αυξήσει τους δασμούς σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων που εισάγονται από την Κίνα κατά 40%, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις κινέζικες εισαγωγές και να μειώσει το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Το επιπλέον ποσό που θα επιβαρύνει τα κινέζικα μοντέλα θα είναι τουλάχιστον 7.000 δολάρια, σύμφωνα με προεδρική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα. Η απόφαση θα ισχύει μετά από 30 ημέρες.

Η Κίνα αντιμετωπίζει αυξανόμενες εμπορικές πιέσεις παγκοσμίως λόγω του υψηλού όγκου των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκίνητων και άλλων τύπων οχημάτων που εξάγει. Πολλές χώρες ισχυρίζονται ότι τα κινέζικα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι άλλοι τύποι οχημάτων επιδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από το Πεκίνο, για να υποστηριχθεί η κινέζικη οικονομία, αναφέρει το Reuters

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα εάν θα επιβάλει προσωρινούς πρόσθετους δασμούς στα εισαγόμενα κινέζικα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η Τουρκία είχε αυξήσει τους τελωνειακούς δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα το 2023 για να υποστηρίξει το πρώτο εγχώριας παραγωγής EV της χώρας, από τη μάρκα Togg.

Η τουρκική κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων Togg επεκτείνει τη γκάμα της και προγραμματίζει το λανσάρισμα της στη Γερμανία στα τέλη του 2024.

Ωστόσο, η Τουρκία πραγματοποιεί «προχωρημένες» συνομιλίες με τις κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες BYD και Chery για την κατασκευή εργοστασίων στη Τουρκία που θα παράγουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την γκάμα των δύο κινέζικων μαρκών.

«Θα επιβληθεί πρόσθετος δασμός στην εισαγωγή συμβατικών και υβριδικών επιβατικών οχημάτων από την Κίνα, προκειμένου να αυξηθεί η τιμή πώλησης τους και να προστατευθεί το μειούμενο μερίδιο της εγχώριας παραγωγής», ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας.

Η τουρκική κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που έφτασε περίπου το 75,5% στα τέλη Μαΐου, διατηρώντας μια αυστηρή νομισματική πολιτική, ενισχύοντας τη δημοσιονομική της θέση και περιορίζοντας το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, αναφέρει το Bloomberg.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς τάχθηκε κατά του περιορισμού του εμπορίου αυτοκινήτων, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πλησιάζει περισσότερο στην επιβολή δασμών στα ηλεκτρικά οχήματα που εισάγονται από την Κίνα.

«Η αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας επωφελείται από τις δραστηριότητές της στην Κίνα και θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τις αυτοκινητοβιομηχανίες της ασιατικής χώρας εάν το εμπόριο παραμείνει δίκαιο και ελεύθερο», δήλωσε ο Όλαφ Σολτς.

Η ΕΕ αναμένεται να αποκαλύψει δασμούς αυτόν τον μήνα που στοχεύουν στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα μετά από έρευνα για τις κρατικές επιδοτήσεις των EV. Το Πεκίνο έχει σηματοδοτήσει ότι είναι έτοιμο να απελευθερώσει αντίποινα σε αυτοκίνητα κατασκευής της ΕΕ με μεγάλους κινητήρες, μια κίνηση που θα έπληττε περισσότερο τις γερμανικές μάρκες Mercedes-Benz, Porsche και BMW.

«Δεν κλείνουμε τις αγορές μας σε ξένες εταιρείες, γιατί δεν το θέλουμε ούτε για τις εταιρείες μας», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Οι Βρυξέλλες λαμβάνουν την τελική απόφαση για τους δασμούς, καθώς οι πωλήσεις EV επιβραδύνονται στην Ευρώπη, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως ο Όμιλος Volkswagen και η Mercedes-Benz, να προσαρμόζουν την κυκλοφορία των EV.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς είπε ότι η βιομηχανία θα πρέπει να συνεχίσει να στρέφεται προς την ισχύ της μπαταρίας για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει ανταγωνιστική και τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

