Η Χαμάς αρνήθηκε την Τρίτη την ευθύνη για μια επίθεση εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στη νότια πόλη της Γάζας, η οποία φέρεται να ώθησε το Ισραήλ να εξαπολύσει επιθέσεις στη Γάζα.

Η μαχητική παλαιστινιακή ομάδα ανέφερε επίσης σε ανακοίνωσή της ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στη Γάζα.

Νωρίτερα την Τρίτη, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ανταλλαγή πυρών μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και μαχητών της Χαμάς στη Ράφα. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό των αναφορών σύμφωνα με το Reuters.

