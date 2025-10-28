Το πολιτικό μήνυμα της Τουρκίας προς την ΕΕ με την αγορά των Eurofighter

Η κίνηση της Τουρκίας να προχωρήσει στην αγορά Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Κατάρ και το Ομάν, πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί έναν συμβιβασμό της Άγκυρας μετά το «ναυάγιο» του σχεδίου της για την απόκτηση των αμερικανικών F-35, στέλνει και ένα πολιτικό μήνυμα προς την Ευρώπη, που δείχνει πως θέλει να αναθερμάνει τις σχέσεις της με το μπλοκ.

Όπως σημειώνει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, αυτό το πολιτικό μήνυμα που στέλνει η Τουρκία προς τις πρωτεύουσες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την αγορά των Eurofighter.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αγορά των Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Κατάρ και το Ομάν φαίνεται πως ήταν ένα αποτέλεσμα συμβιβασμού της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας σε σχέση με τους αρχικούς στόχους της, καθώς στην αρχή το σχέδιο ήταν η αγορά 100 F-35.

Όμως, λόγω του αποκλεισμού της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, το δεύτερο σχέδιο της Άγκυρας προέβλεπε την αγορά 40 F-16, τον εκσυγχρονισμό 80 F-16 και ίσως κάποια στιγμή την αγορά Eurofighter.

Το σχέδιο όμως ξανάλλαξε, μετά το stop των ΗΠΑ στην αγορά των F-35 και τώρα πια η Τουρκία αποφάσισε να αγοράσει 40 Eurofighter.

Με την αγορά αυτή, όπως αναφέρει ο Μανώλης Κωστίδης, η Τουρκία στέλνει ταυτόχρονα ένα πολιτικό μήνυμα. Είναι η πρώτη φορά που αγοράζει ευρωπαϊκής σχεδίασης και κατασκευής μαχητικά για την τουρκική αεροπορία.

Δηλαδή την ώρα που η Ελλάδα εμποδίζει την εισδοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα SAFE, έρχεται η Τουρκία και αγοράζει ευρωπαϊκά μαχητικά που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών.

