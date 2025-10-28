Ο τυφώνας Μελίσα, «ένας από τους ισχυρότερους που έχει καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό», έφθασε στην Τζαμάικα συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 300 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Ο τυφώνας Μελίσα έφθασε στο νοτιοδυτικό άκρο της Τζαμάικα, με ανέμους 295 χλμ/ω, αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

#Melissa makes landfall in southwestern Jamaica near New Hope as a powerful category 5 hurricane. For the latest updates visit https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/4zkLYat3g4 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2025

Οι Τζαμαϊκανοί είχαν ήδη αρχίσει να αναζητούν καταφύγια καθώς ο τυφώνας Μελίσα πλησίαζε την Τζαμάικα. Για μέρες, οι Τζαμαϊκανοί περίμεναν και προετοιμάζονταν για την άφιξη του τυφώνα καθώς δορυφορικές εικόνες έδειξαν την τεράστια καταιγίδα να ενισχύεται και να πλησιάζει σιγά σιγά το νησί.

Hurricane Melissa bears down on Jamaica https://t.co/A6nImxebUT — Reuters (@Reuters) October 28, 2025

Μέχρι στιγμής 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τζαμάικα από τις καταιγίδες και 3 στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας του πανίσχυρου τυφώνα κατηγορίας 5.

Τρέχουν στα καταφύγια οι Τζαμαϊκανοί

Τις τελευταίες ώρες, η κυβέρνηση της Τζαμάικα επέβαλε εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας πόλης Πορτ Ρόγιαλ. Το αεροδρόμιο έχει κλείσει και διεθνείς οργανισμοί βοήθειας, όπως το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών, ήδη συντονίζονται με την κυβέρνηση της Τζαμάικα - η οποία λέει ότι διαθέτει προϋπολογισμό έκτακτης ανάγκης ύψους 33 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που παρά τις προειδοποιήσεις των Αρχών δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: «Θα είναι ο χειρότερος του αιώνα»

Ο τυφώνας Μελίσα, που μπορεί να είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της Τζαμάικα και έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους, πιθανόν να επηρεάσει άμεσα τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός.

«Ωστόσο, αυτός ο αριθμός πιθανόν να είναι πολύ μικρότερος από την πραγματικότητα, καθώς οι επιπτώσεις του στον πληθυσμό θα περιλαμβάνουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες, στις αγορές και φυσικά αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο πληθυσμός θα μπορούσε να επηρεαστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Νεσεφόρ Μγκέντι, επικεφαλής της αντιπροσωπείας στη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) ανακοίνωσε ότι αναμένει σήμερα μια εικόνα καταστροφής στην Τζαμάικα καθώς ο Μελίσα αναμενόταν να φτάσει στη στεριά συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα ξεπερνάει τα 300 χλμ/ώρα, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο Μελίσα είναι ο σφοδρότερος κυκλώνας που πλήττει το νησί αυτό τον αιώνα.

«Για την Τζαμάικα θα είναι ο κυκλώνας του αιώνα, με βεβαιότητα», σχολίασε η ειδική του WMO στους τροπικούς κυκλώνες Αν-Κλερ Φοντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Πηγή: skai.gr

