Στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή της θητείας του έχει υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εντείνεται όλο και περισσότερο η δυσαρέσκεια των Αμερικανών για τον τρόπο που διαχειρίζεται το πρόβλημα του αυξανόμενου κόστους ζωής, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η τριήμερη έρευνα, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, δείχνει ότι μόλις το 40% των Αμερικανών εγκρίνει το έργο του Ρεπουμπλικανού προέδρου, έναντι 42% στη δημοσκόπηση που διεξήχθη 15–20 Οκτωβρίου.

Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει παραμείνει σχεδόν σταθερή -με διακυμάνσεις μόλις μίας ή δύο ποσοστιαίων μονάδων- από τα μέσα Μαΐου. Ωστόσο, το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι αποδοκιμάζουν τους χειρισμούς του έχει αυξηθεί από 52% τον Μάιο σε 57% στην τελευταία μέτρηση.

Ο πρόεδρος κέρδισε τις εκλογές του περασμένου έτους υποσχόμενος να αντιμετωπίσει την έκρηξη του πληθωρισμού που είχε επιφέρει ισχυρό πλήγμα στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, οι Αμερικανοί δεν αξιολογούν και πολύ θετικά τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται το θέμα της αύξησης των τιμών και του κόστους ζωής. Είναι ενδεικτικό ότι ο αριθμός των Αμερικανών που αποδοκιμάζουν τους χειρισμούς του είναι διπλάσιος από τον αριθμό όσων εγκρίνουν τις ενέργειες του Αμερικανού προέδρου.

Από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα, ο πληθωρισμός έχει κινηθεί ανοδικά, ενώ η αγορά εργασίας έχει αποδυναμωθεί, γεγονός που οδήγησε την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων.

Δεν ανησυχούν και πολύ για το shutdown

Η δημοσκόπηση αποκαλύπτει επίσης ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για το παρατεταμένο shutdown της κυβέρνησης, το οποίο είναι το δεύτερο μακροβιότερο στην ιστορία των ΗΠΑ και έχει θέσει εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους σε αναστολή εργασίας.

Συγκεκριμένα, 29% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν τους νοιάζει ή ότι είναι ευχαριστημένοι με το shutdown, το 20% ότι είναι εξοργισμένοι, ενώ 50% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι νιώθουν απογοητευμένοι. Η πλειονότητα ανέφερε ότι το shutdown έχει ελάχιστη ή καθόλου επίδραση στην καθημερινότητά τους.

Αν και οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ διατηρούν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, οι Δημοκρατικοί έχουν μπλοκάρει τα νομοσχέδια για τις δαπάνες στη Γερουσία, δεσμευόμενοι να μην υποχωρήσουν έως ότου οι Ρεπουμπλικανοί συμφωνήσουν να παρατείνουν τις επιδοτήσεις στην ασφάλιση υγείας που λήγουν στο τέλος του έτους.

Η στάση αυτή των Δημοκρατικών φαίνεται να έχει ευρεία κοινωνική αποδοχή. Περίπου 73% των Αμερικανών δηλώνουν ότι θέλουν τη συνέχιση των επιδοτήσεων, παρά τις προειδοποιήσεις ότι αυτό θα αυξήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα - ποσοστό σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με προηγούμενη μέτρηση νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Η δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε 1.018 ενήλικες από όλη τη χώρα, έχει περιθώριο σφάλματος ±3 μονάδες για το συνολικό δείγμα και ±6 μονάδες για τις επιμέρους ομάδες Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών.



