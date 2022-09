Χάκερς έκλεψαν εκατοντάδες απόρρητα έγγραφα του ΝΑΤΟ στην Πορτογαλία Κόσμος 13:17, 08.09.2022 facebook

Εντοπίστηκαν προς πώληση στο darkweb - Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από την CIA, η οποία ενημέρωσε σχετικά τις πορτογαλικές αρχές τον Αύγουστο