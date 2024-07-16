Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ σκοπεύει να προσφέρει περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα σε οργάνωση που υποστηρίζει την εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ για να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, την οποία χρηματοδοτούν ήδη άλλοι επιχειρηματίες του τομέα της τεχνολογίας, ανέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα Wall Street Journal.

Η οργάνωση «America PAC», η οποία ιδρύθηκε στα τέλη Μαΐου, όπως πιστοποιούν έγγραφα που υπέβαλε ως όφειλε στην ομοσπονδιακή εκλογική επιτροπή (FEC), συγκαταλέγεται στις λεγόμενες «super PACs» («επιτροπές πολιτικής δράσης»), νομικά πρόσωπα τα οποία τύποις δεν συνδέονται με κομματικές οργανώσεις ούτε εκστρατείες.

Δεν μπορούν να χρηματοδοτούν άμεσα κάποιον υποψήφιο, όμως ο νόμος επιτρέπει να επιδίδονται σε ενέργειες υποστήριξης όπως για παράδειγμα διαφημιστικές εκστρατείες, διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λπ..

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Τζέρναλ, η «America PAC» αφιερώνει τους πόρους της στην προσπάθεια να ενθαρρυνθούν συμπαθούντες των Ρεπουμπλικάνων σε πολιτείες που είναι πιθανό να αλλάξουν πλευρά και να ταχθούν υπέρ του κ. Τραμπ να γραφτούν στους εκλογικούς καταλόγους.

Σε ό,τι αφορά τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, η οργάνωση τους παροτρύνει να ψηφίσουν δι’ αλληλογραφίας, ή να εκμεταλλευθούν τη δυνατότητα να ψηφίσουν σε ειδικά εκλογικά γραφεία εκ των προτέρων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από την FEC, στους δωρητές της «America PAC» απαντώνται οι αδελφοί Κάμερον και Τάιλερ Ουίνκλβος, γνωστοί για τις ομηρικές συγκρούσεις τους με τον Μαρκ Ζάκερμπερκ όταν ιδρυόταν αυτό που θα μετατρεπόταν στο Facebook και, πιο πρόσφατα, για τις επενδύσεις τους στα κρυπτονομίσματα.

Στον κατάλογο συγκαταλέγονται επίσης ο Ντάγκλας Λεόν, της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου και επενδύσεων Sequoia Capital —από τις γνωστότερες στη λεγόμενη Κοιλάδα του Πυριτίου— κι ο Αντόνιο Γκράσιας, που διετέλεσε ηγετικό στέλεχος της Tesla από το 2007 ως το 2021.

Το όνομα του κ. Μασκ δεν εμφανίζεται στον κατάλογο των δωρητών της PAC, η οποία είχε συγκεντρώσει ως τα τέλη Ιουνίου 8,75 εκατ. δολάρια, με βάση τις καταστάσεις της FEC. Η WSJ εξηγεί πως ο λόγος είναι πως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο θα αρχίσει να τη χρηματοδοτεί αυτόν τον μήνα.

Αν οι προθέσεις του όπως περιγράφονται από την οικονομική εφημερίδα επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ατομικές δωρεές που έχουν γίνει ποτέ σε προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ.

Η μεγαλύτερη δωρεά που έχει προσφερθεί ενόψει των φετινών εκλογών, κατά τα δεδομένα που έχουν δημοσιοποιηθεί ως σήμερα, είναι αυτή του Τιμ Μέλον, κληρονόμου της τράπεζας Mellon: διέθεσε 50 εκατ. δολάρια σε άλλη «super PAC» που υποστηρίζει τον υποψήφιο της αμερικανικής δεξιάς.

Συνολικά, από την έναρξη της εκστρατείας, ο 78χρονος υποψήφιος εκτιμάται πως έχει εξασφαλίσει δωρεές ύψους 100 εκατ. δολαρίων και πλέον, ενώ έχει δαπανήσει πάνω από 80 εκατ. δολάρια.

Τον Μάρτιο, ο Ίλον Μασκ, η περιουσία του οποίου εκτιμάται πως φθάνει τα 252 δισεκ. δολάρια, κατά την ψηφιακή έκδοση του περιοδικού Forbes, διαβεβαίωνε πως δεν θα χρηματοδοτούσε κανέναν υποψήφιο. Όμως το Σάββατο, λίγη ώρα μετά την απόπειρα δολοφονίας του κ. Τραμπ, εξέφρασε δημόσια την «απόλυτη υποστήριξή του» στον Ρεπουμπλικάνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

