Ρωσία; Νέα αναφορά που δείχνει αποστάσεις από τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ

Τη δημιουργία «κλίματος» υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να επιχειρεί η Μόσχα, θέλοντας να καταδείξει στην αμερικανική κοινή γνώμη ότι ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάθε άλλο παρά ευθυγραμμίζονται, και ότι η εκλογή Τραμπ κάθε άλλο παρά συμφέρει τη Ρωσία, παρά τις αναφορές Δημοκρατικών και των δυτικών ΜΜΕ.



«Ο υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση του TASS σχετικά με την ετοιμότητά του να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε περίπτωση που κερδίσει τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου» αναφέρει χαρακτηριστικά το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.

«Μετά το τέλος της πρώτης ημέρας του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών, όπου ο Τραμπ έφτασε αργά το βράδυ με το αυτί του με επίδεσμο, ο τέως πρόεδρος χαιρέτησε τους υποστηρικτές του, σφίγγοντας τα χέρια με αρκετούς από αυτούς».Είχε προηγηθεί δήλωση του Κρεμλίνου την Τρίτη ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει επικοινωνήσει με τον Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ και πως δεν έχει σχέδια να το κάνει.Η Μόσχα υποστήριξε την Κυριακή, πως δεν πιστεύει πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι υπεύθυνη για την απόπειρα δολοφονίας κατά του τέως προέδρου το Σάββατο, την κατηγόρησε όμως ότι δημιούργησε ένα περιβάλλον που προκάλεσε την επίθεση.Εξάλλου, ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στις 4 Ιουνίου ότι είδε αποσπάσματα από την τηλεμαχία μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ότι η «Ερωτηθείς από δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης αν ο Μπάιντεν ή ο Τραμπ ήταν καλύτερος, αν η δημοσίως δηλωμένη προτίμησή του για τον Μπάιντεν είχε αλλάξει μετά το ντιμπέιτ και αν το είχε δει, ο Πούτιν είπε: «Τίποτα δεν έχει αλλάξει.»Ο Πούτιν έχει δηλώσει πολλές φορές ότι αισθάνεται ότι ο Μπάιντεν είναι προτιμότερος ως ο μελλοντικός πρόεδρος των ΗΠΑ από τον Τραμπ, ακόμη και αφού ο Μπάιντεν χαρακτήρισε τον επικεφαλής του Κρεμλίνου ως «τρελό παλιομ…»Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Τραμπ ότι μπορεί να θέσει τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας αμέσως μόλις κερδίσει τις προεδρικές εκλογές, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία τον λαμβάνει σοβαρά αλλά δεν έχει την αίσθηση των λεπτομερειών οποιωνδήποτε ειρηνευτικών προτάσεων του Τραμπ.«Το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ, ως υποψήφιος για την προεδρία, διακηρύσσει ότι είναι έτοιμος και θέλει να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, το λαμβάνουμε αυτό πολύ σοβαρά», είπε ο Πούτιν.

