Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες πως θέλει να αναμετρηθεί εκ νέου με τον προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ «τον Σεπτέμβριο», μετά την πρώτη —καταστροφική για τον Δημοκρατικό— τηλεμαχία τους στα τέλη Ιονίου.

«Θέλω να δώσω μάχη μαζί του όταν συμφωνήσαμε (...) τον Σεπτέμβριο», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο NBC ο Δημοκρατικός, 81 ετών, η εμφάνιση του οποίου στα τέλη του περασμένου μήνα πολλαπλασίασε τις αμφιβολίες, ειδικά στην παράταξή του, τόσο για την ηλικία του όσο και για τη δυνατότητά του να φέρει σε πέρας δεύτερη θητεία.

Απέρριψε εξάλλου για ακόμη μια φορά τις αμφισβητήσεις για την πνευματική του υγεία και την αντοχή του, διαβεβαιώνοντας πως η «πνευματική μου οξύτητα είναι καλή, διάβολε».

«Σε τριάμισι χρόνια έκανα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαι έτοιμος να κριθώ για αυτό», τόνισε, αναγνωρίζοντας πάντως πως οι ανησυχίες για την ηλικία του είναι «θεμιτές».

Δυο μέρες μετά την απόπειρα δολοφονίας του προκατόχου του Τραμπ στην Πενσιλβάνια, ο πρόεδρος Μπάιντεν διαβεβαίωσε εξάλλου πως αισθάνεται «ασφαλής» που εγγυάται την προστασία του η Secret Service, το ομοσπονδιακό αστυνομικό επίλεκτο σώμα το οποίο είναι αρμόδιο για τη φύλαξη πολιτικών προσωπικοτήτων.

Αναφερόμενος στην επίθεση, διερωτήθηκε αν η μυστική υπηρεσία μπορούσε να προβλέψει τι συνέβη και να το αποτρέψει: είναι «ανοικτό ερώτημα», έκρινε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.