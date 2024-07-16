Politico: Η επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί φόβο στις καρδιές των Ευρωπαίων πολιτικών

Σε όλη την Ευρώπη, πολιτικοί από όλο το πολιτικό φάσμα παρακολούθησαν την επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο με μια αίσθηση φόβου αναφέρει το Politico. Αυτό που είδαν πολλοί ήταν ότι ένας αυξανόμενος κίνδυνος στις χώρες τους αντανακλάται κατευθείαν σε αυτούς. Ενώ η Γηραιά Ήπειρος άρχισε να αφομοιώνει πόσο κοντά έφτασε στον θάνατο ο Τραμπ, το μήνυμα από τους Ευρωπαίους ηγέτες ήταν σαφές: Αν μπορούσε να συμβεί στην Αμερική, θα μπορούσε να συμβεί και εδώ.



Στη Γαλλία, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν σχολίασε ότι η απόπειρα δολοφονίας ήταν σύμβολο της «βίας που υπονομεύει τις δημοκρατίες μας», προειδοποιώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Γαλλία δεν είναι ασφαλής από αυτή τη βία». Η Τζόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργός της Ιταλίας, είπε ότι «σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν όρια που δεν πρέπει ποτέ να ξεπεραστούν». Και πρόσθεσε: «Είναι μια προειδοποίηση προς όλους, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια και την τιμή στην πολιτική».

Για πολλούς Ευρωπαίους πολιτικούς, η επίθεση στον Τραμπ δεν ήταν απλώς μια προειδοποίηση για το τι θα μπορούσε να συμβεί, αλλά μια υπενθύμιση του τι έχει ήδη συμβεί σε μια ήπειρο όπου η βία και οι πολιτικές δολοφονίες δεν είναι πλέον ασυνήθιστες. Τον Μάιο, ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο τραυματίστηκε σοβαρά αφού πυροβολήθηκε πολλές φορές σε μια επίθεση με πολιτικά κίνητρα. Τον περασμένο μήνα, η Μέτε Φρέντρικσεν, η πρωθυπουργός της Δανίας, δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα ενώ περπατούσε στο κέντρο της Κοπεγχάγης. Η Γερμανία έχει επίσης δει μια σειρά βίαιων επιθέσεων σε πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης στον Ματίας Έκε, κορυφαίο υποψήφιο των Σοσιαλδημοκρατών για τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου, ο οποίος νοσηλεύτηκε μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής αφισοκόλλησης. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δει δύο εν ενεργεία μέλη του κοινοβουλίου να δολοφονούνται τα τελευταία οκτώ χρόνια. Η βουλευτής των Εργατικών Τζο Κοξ σκοτώθηκε το 2016 από έναν νεοναζί κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για το δημοψήφισμα στην ΕΕ, ενώ ο συντηρητικός βουλευτής Ντέιβιντ Άμες μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από υποστηρικτής του Ισλαμικού Κράτους ενώ συναντούσε τους ψηφοφόρους το 2021.



Μετά τις κατά καιρούς τεταμένες βουλευτικές εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου αυτού του μήνα και μιλώντας ώρες πριν από την επίθεση κατά του Τραμπ το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Λίντσεϊ Χόιλ αποκάλυψε ότι το μόνο πράγμα που τον κρατούσε ξύπνιο τη νύχτα ήταν η σκέψη της δολοφονίας ενός ακόμα βουλευτή. Χθες το βράδυ, ο Χόιλ ανακοίνωσε ότι απέστειλε επιστολή στον Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης, δηλώνοντας ευθαρσώς ότι «είμαστε σε πόλεμο» με εξτρεμιστές που δεν πιστεύουν στη δημοκρατία.



Ένας από τους κύριους στόχους βίαιης συμπεριφοράς στη Βρετανία ήταν και ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο βετεράνος υπέρμαχος του Brexite και ηγέτης του κόμματος Reform UK, ο οποίος είναι στενός φίλος με τον Τραμπ. Ο Φάρατζ έχει επανειλημμένα δει ποτά και άλλα αντικείμενα να πετιούνται εναντίον του ενώ έκανε προεκλογική εκστρατεία και χρειαζόταν εδώ και καιρό 24ωρη προστασία. Την Κυριακή έσπευσε να κάνει παραλληλισμούς μεταξύ της δικής του μεταχείρισης και της επίθεσης στον Τραμπ. «Το έχουμε δει στη βρετανική πολιτική», είπε στο δεξιό τηλεοπτικό δίκτυο GB News. «Αυτό που βλέπουμε μέσω των mainstream media και των social media είναι εκατομμύρια άνθρωποι που στρέφονται προς το μίσος. Και πρέπει να σας πω, δεν είμαστε τόσο πίσω σε αυτά… Φοβάμαι σε αυτή τη χώρα». Ο Φάρατζ πρόσθεσε ότι δέχθηκε επίθεση δημόσια μόλις την περασμένη εβδομάδα. «Η τελευταία φορά που κάποιος μου πέταξε ένα ποτό ήταν την περασμένη Τετάρτη. Γενικά δεν το δημοσιοποιώ όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα».



Ορισμένα ευρωπαϊκά έθνη έχουν ήδη θεσπίσει νέους νόμους για την προστασία των πολιτικών από την αυξανόμενη απειλή. Στη Σλοβακία, οι νομοθέτες ψήφισαν νέα νομοθεσία τον περασμένο μήνα μετά την απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού Φίτσο, που απαγορεύει τις συγκεντρώσεις κοντά στα σπίτια πολιτικών ή στα κυβερνητικά κτίρια. Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε επιπλέον δαπάνες 31 εκατομμυρίων λιρών για την ασφάλεια των βουλευτών. Αλλά για πολλούς κορυφαίους πολιτικούς η απειλή παραμένει πολύ υψηλή. Ο Γκεερτ Βίλντερς, ηγέτης του ολλανδικού ακροδεξιού Κόμματος Ελευθερίας (PVV), ο οποίος κι ο ίδιος τελεί υπό προστασία 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, λόγω απειλών για δολοφονία, δημοσίευσε στο X: «Αυτό που συνέβη στις ΗΠΑ μπορεί να συμβεί και στην Ολλανδία. Μην το υποτιμάτε».

