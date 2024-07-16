Οι βομβαρδισμοί της αεροπορίας και του πυροβολικού συνεχίστηκαν χθες στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξάγουν για δέκατο μήνα επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς εναντίον του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, που σημαδεύτηκαν από πολύνεκρα πλήγματα τα τελευταία 24ωρα, σε καταυλισμό εκτοπισμένων και σχολείο όπου είχαν βρει καταφύγιο άμαχοι.

Καταδικάζοντας τις «σφαγές» αμάχων από το Ισραήλ στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακο, ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής πως αναστέλλεται η συμμετοχή του στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, προσθέτοντας πως η παράταξή του είναι «έτοιμη» να τις επαναλάβει όταν η άλλη πλευρά δείξει «σοβαρότητα».

Χθες η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες σε βομβαρδισμό εναντίον σχολείου όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι στη συνοικία αρ Ρίμαλ της πόλης της Γάζας (βόρεια).

Επρόκειτο για τον έκτο βομβαρδισμό σχολείου σε εννιά ημέρες στον θύλακο.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν είχαν αντιδράσει ως χθες βράδυ στο αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχόλιο.

«Όλος ο κόσμος ζει μέσα στον φόβο», είπε η Ουμ Άντελ αλ Νίμρα, εκτοπισμένη Παλαιστίνια. Το σχολείο «ήταν καταφύγιο. Πού υποτίθεται πως έπρεπε να πάει ο κόσμος; Ακόμα και το σχολείο βομβαρδίστηκε».

Προχθές Κυριακή, 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Νουσέιρατ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, σε βομβαρδισμό σχολείου της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, όπου επίσης βρίσκονταν «χιλιάδες» εκτοπισμένοι, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν «τρομοκράτες».

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν χθες πως το πυροβολικό σφυροκόπησε συνοικίες στην πόλη της Γάζας.

Στο κεντρικό της τμήμα, βομβαρδισμός στον καταυλισμό Αλ Μαγάζι σκότωσε πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο. Το πυροβολικό έπληξε τον καταυλισμό της Νουσέιρατ, στον ίδιο τομέα.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για πυρά επιθετικών ελικοπτέρων στα περίχωρα της Χαν Γιούνις και της Ράφας (νότια). «Εντατικά» πυρά του πυροβολικού αναφέρθηκαν στη συνοικία Αμούρ, στην ανατολική Χαν Γιούνις.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως μια μέρα νωρίτερα «εξάλειψε τρομοκρατικό πυρήνα οπλισμένο με εκτοξευτήρες ρουκετών σε μάχες εκ του συστάδην» στη Ράφα. «Πολυάριθμοι τρομοκράτες» εξαλείφθηκαν στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου, διαβεβαίωσε.

Το Σάββατο, η Χαμάς ανέφερε πως ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν 92 Παλαιστίνιους σε καταυλισμό εκτοπισμένων στο αλ Μαουάσι, κοντά στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θυλάκου.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποίησε τον Μοχάμεντ Ντέιφ και τον Ράφα Σαλάμα, αντίστοιχα τον αρχηγό του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και τον επικεφαλής του στη Χαν Γιούνις, που παρουσιάζονται ως «εγκέφαλοι της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

Ο καταυλισμός αυτός είχε χαρακτηριστεί πριν από μήνες «ανθρωπιστική ζώνη», όπου παροτρύνονταν να συγκεντρωθούν οι εκτοπισμένοι Γαζαίοι.

Ο Μοχάμεντ Ντέιφ είναι σώος, είπε την Κυριακή στέλεχος της Χαμάς, αν και οι αμφιβολίες για την τύχη του επιμένουν. Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως ο Ράφα Σαλάμα σκοτώθηκε.

Μετά τον βομβαρδισμό, στέλεχος της UNRWA ανέφερε πως είδε στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις «ορισμένες από τις πιο φρικιαστικές σκηνές» από το ξέσπασμα του πολέμου.

Ο Σκοτ Άντερσον, βοηθός συντονιστής της υπηρεσίας για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στη Γάζα, μίλησε για «ακρωτηριασμένα νήπια» και «παράλυτα παιδιά» στα οποία ήταν αδύνατον να προσφερθεί περίθαλψη.

Η Χαμάς κατήγγειλε τη «φρικτή σφαγή».

Από τη δική τους πλευρά οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν πως βομβαρδίστηκε «περιφραγμένος» χώρος που «διαχειριζόταν η Χαμάς» και «τα περισσότερα θύματα ήταν τρομοκράτες».

Έναυσμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.195 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, και απήχθησαν άλλοι 251, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από αυτούς τους τελευταίους, 116 θεωρείται πως συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στον θύλακο, αλλά 42 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας που διεξάγονται σε αντίποινα από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έκτοτε, με διακηρυγμένο στόχο να αφανιστεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 38.664 άνθρωποι, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007. Το υπουργείο έκανε χθες λόγο για 80 νεκρούς σε 24 ώρες.

Έπειτα από μήνες άκαρπων έμμεσων διαπραγματεύσεων, η απόσυρση της Χαμάς κατάφερε σκληρό πλήγμα στις προσπάθειες των χωρών που μεσολαβούν, του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός που θα συνοδευόταν από ανταλλαγή ομήρων με παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ.

Η Χαμάς μολαταύτα διαβεβαίωσε πως παραμένει «έτοιμη να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις» όταν το Ισραήλ «δείξει σοβαρότητα».

Ο διπλωματικός μαραθώνιος είχε ξαναρχίσει μετά την παραχώρηση που έκανε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, αποδεχόμενο να διαπραγματευθεί την απελευθέρωση ομήρων χωρίς το Ισραήλ να έχει δεχθεί πρώτα την κήρυξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός.

Το Σάββατο ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια κατηγόρησε τον κ. Νετανιάχου πως έχει βαλθεί να εμποδίσει την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας με «αυτές τις ειδεχθείς σφαγές».

Ο κ. Νετανιάχου από την δική του πλευρά δεν σταματά να διατρανώνει ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο ωσότου αφανιστεί η Χαμάς, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, κι απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

Οι δυο μεγαλύτερες παλαιστινιακές παρατάξεις, η Φάταχ και η Χαμάς, αναμένεται να έχουν νέες συνομιλίες στο Πεκίνο το ερχόμενο σαββατοκύριακο (20ή-21η Ιουλίου), στο πλαίσιο προσπάθειας να ενταφιάσουν τη μακρόχρονη σύγκρουσή τους ώστε να υπάρξει παλαιστινιακή ενότητα, ανέφεραν χθες πηγές προσκείμενες στην παράταξη του Μαχμούντ Αμπάς και στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Παράλληλα χθες ο Καντούρα Φάρες, υπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής αρμόδιος για τις υποθέσεις των φυλακισμένων, κατηγόρησε το Ισραήλ πως διεξάγει «πόλεμο εκδίκησης» εναντίον των Παλαιστινίων που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, μιλώντας για γενικευμένη χρήση βασανιστηρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

