Ο Ντόναλντ Τραμπ έτυχε υποδοχής ήρωα στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Μιλγουόκι, όπου έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την απόπειρα δολοφονίας του, με επίδεσμο στο αυτί, με μεγάλο πλήθος των συνέδρων να τον επευφημεί για ώρα.

NOW - Trump, visibly emotional, makes first public appearance, since assassination attempt, at RNC. pic.twitter.com/0vpjcKzRsl July 16, 2024

Δυο ημέρες αφού γλίτωσε για μερικά εκατοστά από τα πυρά του νεαρού που προσπάθησε να τον δολοφονήσει, ο πρώην πρόεδρος ύψωσε τη γροθιά προσερχόμενος στην αίθουσα, διακοσμημένη με μπλε και κόκκινα χρώματα, επευφημούμενος, αφού αναδείχθηκε νωρίτερα τυπικά και οριστικά υποψήφιος της παράταξης της αμερικανικής δεξιάς στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

I have never seen Trump look this emotional and moved before



Hard to watch without tearing up after everything



America has your back, Donald Trump! ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/KMw008ZuM8 — Ashley St. Clair (@stclairashley) July 16, 2024Now THIS is how you protect a President

Βίντεο με τα δεκάδες μέλη Μυστικής Υπηρεσίας γύρω του



Trump gets the Secret Service A-team now pic.twitter.com/lkyftZvdsq — DC_Draino (@DC_Draino) July 16, 2024

Στο κατάμεστο στάδιο, οπαδοί του μεγιστάνα φώναζαν ρυθμικά «USA! USA! USA!» και «Fight! Fight! Fight!» («δώστε μάχη»), τα λόγια που κραύγασε, με τη γροθιά υψωμένη και το πρόσωπο ματωμένο, στιγμές προτού τον απομακρύνουν εσπευσμένα πράκτορες της Secret Service, εικόνα που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Στην κούρσα για το Λευκό Οίκο ο κ. Τραμπ ονόμασε 39χρονο γερουσιαστή, τον Τζ. Ντ. Βανς, υποψήφιο αντιπρόεδρό του. «Αποφάσισα ότι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος για να αναλάβει το αξίωμα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ είναι ο γερουσιαστής Τζ. Ντ. Βανς, από τη σπουδαία πολιτεία Οχάιο», έγραψε ο πρώην πρόεδρος στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, προσωπικό του δημιούργημα.

Πόζαρε μαζί του στη σκηνή μετά την υποδοχή του. Ο πρώην στρατιωτικός, επιτυχημένος συγγραφέας με ασυνήθιστο προφίλ, δεν έχει πάψει να προβάλλει στο Κογκρέσο θέσεις και αιτήματα που ενστερνίζεται ο πρώην πρόεδρος, όπως η πάταξη της μετανάστευσης.

Ο κ. Τραμπ θα αποδεχθεί το χρίσμα τη φαντασμαγορική βραδιά της Πέμπτης όταν θα πέσουν χιλιάδες κόκκινα, λευκά και μπλε μπαλόνια. Θα πρόκειται για την κορύφωση της για τους Ρεπουμπλικάνους ήδη ιστορικής εβδομάδας.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας το συνέδριο

Το συνέδριο άρχισε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο πελώριο στάδιο Fiserv Forum μετά την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου, η οποία, πέρα από το ότι έδειξε σε ποιο βαθμό έχει φθάσει η πολιτική πόλωση στις ΗΠΑ, εξαγρίωσε μεγάλο μέρος των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, πολλοί από τους οποίους επέρριψαν ανοικτά στους Δημοκρατικούς την ευθύνη για την επίθεση.

Χιλιάδες αστυνομικοί βρίσκονται ανεπτυγμένοι στους δρόμους της άλλοτε βιομηχανικής πόλης όπου γίνεται το συνέδριο που μονοπωλεί ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ — που επιθυμεί διακαώς να γίνει επίσης ο 47ος.

Το πυκνό πρόγραμμα του συνεδρίου θα τηρηθεί, «πέρα από τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας (...) δεν υπάρχει ούτε μια αλλαγή του σχεδιασμού», διαβεβαίωσε ο Ντέιβιντ Μπόσι, στενός συνεργάτης του υποψήφιου και συμπρόεδρος του συνεδρίου.

Βασικές θεματικές του θα είναι η αγοραστική δύναμη, η μετανάστευση, η εγκληματικότητα και η ασφάλεια.

Ο Τζο Μπάιντεν, που είπε πως ήθελε να πέσει η θερμοκρασία στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ μετά την απόπειρα δολοφονίας του αντιπάλου του, χαρακτήρισε τον υποψήφιο αντιπρόεδρό του Βανς «κλώνο του Τραμπ».

Η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει σε εκλογικό επίπεδο, προεξοφλούν αναλυτές· ο υποψήφιος έλαβε εξάλλου χθες καλά νέα σε δικαστικό επίπεδο, η διαδικασία σε βάρος του για την υπόθεση των απορρήτων εγγράφων που διατήρησε στην κατοχή του αφού εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο ακυρώθηκε.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε και επίσημα το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για την υποψηφιότητα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, μία ημέρα μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Ο Αμερικανός πολιτικός και επιχειρηματίας, ανακοίνωσε παράλληλα και τον Τζ. Ντ. Βανς ως υποψήφιο αντιπρόεδρό του, ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε από το ξεκίνημα της διαδικασίας αρκετές ψήφους για να γίνει υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία, με την αντιπροσωπεία από τη Φλόριντα να τον βάζει στην κορυφή.

Ο Τζ. Ντ Βανς, Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής από το Οχάιο , υπήρξε κάποτε σφοδρός επικριτής του πρώην προέδρου, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ένθερμους υπερασπιστές του.

Η ανακοίνωση, που μεταδόθηκε στους ιστότοπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ, Truth, έγινε κατά την έναρξη του τετραήμερου Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι.

« Μετά από μακρά συζήτηση και σκέψη, και λαμβάνοντας υπόψη τα τεράστια ταλέντα πολλών άλλων, αποφάσισα ότι το άτομο που ταιριάζει καλύτερα στη θέση του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο γερουσιαστής JD Vance της Μεγάλης Πολιτείας του Οχάιο» έγραψε στην ανακοίνωσή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Επόμενη ενέργεια είναι να οριστεί από τον κυβερνήτη του Οχάιο, Μάικ Ντιβάιν ο αντικαταστάτης του Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

