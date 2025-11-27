Απόρρητο επιχειρησιακό σχέδιο 1.200 σελίδων για σενάριο πολέμου με τη Ρωσία έχει αναπτύξει το Βερολίνο σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά έως 800.000 στρατιωτών του ΝΑΤΟ στο μέτωπο.

Το σχέδιο περιγράφει λεπτομερώς πώς έως και 800.000 γερμανικά, αμερικανικά και άλλα στρατεύματα του ΝΑΤΟ θα μεταφερθούν ανατολικά προς την πρώτη γραμμή. Χαρτογραφεί τα λιμάνια, τα ποτάμια, τους σιδηροδρόμους και τους δρόμους που θα διασχίσουν, καθώς και πώς θα εφοδιάζονται και θα προστατεύονται καθ' οδόν.

Η φιλοσοφία του σχεδίου είναι απολύτως σύγχρονη: ο πόλεμος δεν είναι πλέον αποκλειστικά στρατιωτική υπόθεση, αλλά απαιτεί συμμετοχή δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων, κρίσιμων υπηρεσιών, νοσοκομείων, ακόμη και τοπικών αρχών.

Όπως τονίζει η WSJ: «σε υψηλότερο επίπεδο, το σχέδιο αποτελεί την πιο ξεκάθαρη μέχρι σήμερα εκδήλωση αυτού που οι συντάκτες του αποκαλούν μια προσέγγιση στον πόλεμο «όλης της κοινωνίας». Αυτό το ξεθώριασμα των γραμμών μεταξύ του πολιτικού και του στρατιωτικού τομέα σηματοδοτεί την επιστροφή σε μια νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου, αλλά έχει επικαιροποιηθεί για να λαμβάνει υπόψη νέες απειλές και εμπόδια - από την ετοιμόρροπη υποδομή της Γερμανίας έως την ανεπαρκή νομοθεσία και έναν μικρότερο στρατό».

Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι αναμένουν ότι η Ρωσία θα είναι έτοιμη και πρόθυμη να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ το 2029. Ωστόσο, μια σειρά από περιστατικά κατασκοπείας, επιθέσεις δολιοφθοράς και παραβίαση του εναέριου χώρου στην Ευρώπη, πολλά από τα οποία αποδίδονται στη Μόσχα από τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες, υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να προετοιμάζεται να επιτεθεί νωρίτερα.

Οι αναλυτές πιστεύουν επίσης ότι μια πιθανή ανακωχή στην Ουκρανία, την οποία οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις αυτή την εβδομάδα, θα μπορούσε να απελευθερώσει χρόνο και πόρους για τη Ρωσία ώστε να προετοιμάσει μια κίνηση εναντίον των μελών του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Εάν καταφέρουν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, οι εμπνευστές του σχεδίου πιστεύουν ότι δεν μπορούν απλώς να διασφαλίσουν τη νίκη, αλλά και να καταστήσουν τον πόλεμο λιγότερο πιθανό.

«Ο στόχος είναι να αποτραπεί ο πόλεμος καθιστώντας σαφές στους εχθρούς μας ότι αν μας επιτεθούν, δεν θα επιτύχουν», διεμήνυσε ένας υψηλόβαθμους αξιωματικός και ένας από τους πρώτους συντάκτες του σχεδίου, γνωστού στους στρατιωτικούς κύκλους ως OPLAN DEU (Operational Plan Germany - Operationsplan Deutschland).

Το OPLAN DEU είναι το πρώτο πλήρες αμυντικό σχέδιο της Γερμανίας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Η υλοποίησή του εξελίσσεται με ταχύτητα που, όπως λένε οι επιτελείς, θα ήταν αδιανόητη πριν από το 2022.

Μερικά από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι σχεδιαστές του γερμανικού στρατού είναι οι κανόνες προμηθειών, οι νόμοι προστασίας δεδομένων και άλλοι κανονισμοί που θεσπίστηκαν σε μια πιο ειρηνική εποχή.



Η εκτέλεση του Σχεδίου απαιτεί τώρα μια αλλαγή νοοτροπίας, διαγράφοντας συνήθειες μιας ολόκληρης γενιάς.



«Πρέπει να ξαναμάθουμε όσα ξεμάθαμε», τόνισε ο υφυπουργός Άμυνας Νιλς Σμιντ. «Πρέπει να φέρουμε πίσω ανθρώπους που έχουν βγει στη σύνταξη για να μας πουν πώς το κάναμε τότε».



Όμως η καθυστέρηση των υποδομών, οι θεσμικές αγκυλώσεις και η κλιμάκωση των υβριδικών επιθέσεων αφήνουν ένα ερώτημα να αιωρείται: Έχει η Ευρώπη αρκετό χρόνο για να προετοιμαστεί; Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το έθεσε με ωμότητα τον Σεπτέμβριο. «Δεν είμαστε σε πόλεμο. Αλλά δεν ζούμε πλέον σε καιρό ειρήνης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.