Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία, υποστήριξε την Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αλεξάντερ Γκρούσκο, όπως αναφέρει το TASS.

«Ο πυρήνας της στρατιωτικής πολιτικής που ακολουθούν οι χώρες του ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει υποταχθεί στη συμμαχία, είναι η προετοιμασία της οικονομίας, των υποδομών, της εφοδιαστικής, της κοινωνίας και του στρατού για μια άμεση ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία», δήλωσε ο Γκρούσκο σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Κρατικής Δούμας, η οποία συζήτησε τις προοπτικές αλλαγών στην πολιτική κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ.

Σύμφωνα με τον ανώτερο διπλωμάτη, οι σχέσεις της Ρωσίας με τις ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται επί του παρόντος σε κατάσταση βαθιάς κρίσης. «Δαιμονοποιώντας τη Ρωσία, προωθούν την ιδέα ότι μια στρατιωτική σύγκρουση είναι αναπόφευκτη εκτός εάν η Μόσχα σταματήσει, υποφέροντας από μια στρατηγική ήττα», δήλωσε ο Γκρούσκο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.