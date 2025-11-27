Σε ρυθμούς Ψυχρού Πολέμου κινείται η υδρόγειος, στη σκιά και του πολέμου στην Ουκρανία, μετά την αιφνίδια πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη για μεγάλης κλίμακας εξοπλιστικό πρόγραμμα για τον Οργανισμό της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας (ΟΣΣΑ), δηλαδή για τις περισσότερες μετασοβιετικές δημοκρατίες.

Σύμφωνα με το TASS, ο Ρώσος πρόεδρος αποκάλυψε στη σύνοδο του Οργανισμού ένα ολοκληρωμένο, μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα βελτίωσης των οπλικών συστημάτων που στοχεύει στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της συμμαχίας. Τονίζοντας την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα των ρωσικών όπλων σε πραγματικά σενάρια μάχης, ο Πούτιν τόνισε τη δέσμευση της Μόσχας να υποστηρίξει τους εταίρους του στον ΟΣΣΑ.

Η Ρωσία θεωρεί σημαντική την ανάπτυξη των συστημάτων αεροπορίας και αεράμυνας του ΟΣΣΑ, δήλωσε ο Πούτιν.

«Η Ρωσία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους της σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ενίσχυση του στρατιωτικού δυναμικού του ΟΣΣΑ», διαβεβαίωσε ο Πούτιν. Επεσήμανε ότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Ρωσίας στον οργανισμό το 2026, οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ετοιμότητας μάχης των εθνικών αποσπασμάτων και στην ενίσχυση της διοίκησης και του ελέγχου των συλλογικών δυνάμεων» σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πούτιν ανακοίνωσε: «Προτείνουμε την έναρξη ενός προγράμματος μεγάλης κλίμακας για τον εξοπλισμό των συλλογικών δυνάμεών μας με σύγχρονα όπλα και εξοπλισμό που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους σε πραγματικές μάχες».

Υποσχέθηκε ότι, κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, η Ρωσία «θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει τη συνέχεια στους κύριους τομείς συνεργασίας εντός του ΟΣΣΑ». Η Μόσχα σκοπεύει να αναπτύξει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών του ΟΣΣΑ «με βάση τις αρχές της γνήσιας συμμαχίας, της φιλίας και της καλής γειτονίας, του σεβασμού και της εκτίμησης των συμφερόντων του άλλου, της αμοιβαίας βοήθειας και υποστήριξης».

Η προεδρία της Ρωσίας στον Οργανισμό, που ξεκινά τον επόμενο χρόνο, θα διεξαχθεί με το σύνθημα «Συλλογική Ασφάλεια σε έναν Πολυπολικό Κόσμο: Κοινός Στόχος - Κοινή Ευθύνη» ανέφερε.

Ο Οργανισμός της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας (ΟΣΣΑ - ρωσικά: Организация Договора о коллективной безопасности, ОДКБ) είναι διακυβερνητική στρατιωτική συμμαχία που υπεγράφη στις 15 Μαΐου 1992.

