Φρίκη στην Ινδία... Ένας πύθωνας 3,5 μέτρων επιτέθηκε σε έναν εργάτη σε εργοστάσιο στο κρατίδιο Ρατζαστάν. Ο Ναντ Σινγκ, εργαζόμενος στην Krishna Engineering, πήγε να ανοίξει μια βαλβίδα αγωγού σε μια κατάφυτη περιοχή. Ο πύθωνας ξαφνικά όρμησε και τυλίχτηκε σφιχτά γύρω από το πόδι του, με τον άνδρα να φωνάζει απελπισμένα για βοήθεια.

Μετά από σχεδόν 20 λεπτά, οι συνάδελφοί του έφτασαν στο σημείο και τον απελευθέρωσαν καταβάλλοντας προσπάθειες για 10 λεπτά. Οι εργάτες χτύπησαν τον πύθωνα, αφήνοντάς τον σοβαρά τραυματισμένο, ενώ ο Σινγκ διέφυγε από τη δοκιμασία με ασφάλεια, αλλά σοκαρισμένος. Όλη η βάρδια εργάστηκε για να σώσει τον άνθρωπο.

Αν νομίζατε ότι είχατε μια κακή μέρα στη δουλειά, ξανασκεφτείτε το.

