Την επαναφορά της -εθελοντικής- στρατιωτικής θητείας στη Γαλλία ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας εθνικής θητείας, η οποία θα ξεκινήσει σταδιακά από το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε την έναρξη της εθνικής θητείας από το καλοκαίρι του 2026, με σταδιακή αύξηση του αριθμού. «3.000 νέοι θα επιλεγούν για να εκτελέσουν την εθνική θητεία το καλοκαίρι του 2026 και ο αριθμός των συμμετεχόντων θα αυξηθεί σταδιακά για να φτάσει τους 10.000 νέους έως το 2030». Ο Γάλλος πρόεδρος έθεσε επίσης έναν μακροπρόθεσμο στόχο: «Η φιλοδοξία μου για τη Γαλλία είναι να φτάσω τους 50.000 νέους έως το 2035».

«Οι νέοι μας, το λέω με σαφήνεια, θα υπηρετούν σε εθνικό έδαφος και μόνο, δηλαδή, στη μητροπολιτική Γαλλία και στα υπερπόντια εδάφη μας. Η εθνική υπηρεσία αφορά το εθνικό έδαφος», ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, αλλά πρόσθεσε: «Ο φόβος δεν αποτρέπει ποτέ τον κίνδυνο. Ο μόνος τρόπος για να τον αποφύγεις είναι να προετοιμαστείς γι’ αυτόν».

Ο πρόεδρος επέμεινε: «Η εθνική θητεία θα περιλαμβάνει μόνο εθελοντές, και η βασική ομάδα θα αποτελείται από νέους ηλικίας 18 και 19 ετών, και θα είναι 10μηνη». Αυτή η εθελοντική στράτευση θα παραμείνει ο κανόνας, αλλά προβλέπεται εξαίρεση, σε ακραίες περιπτώσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκλεισε την πόρτα στην επιστροφή της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, λέγοντας ότι δεν είναι «ούτε σοβαρό ούτε χρήσιμο».

Ο Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε τον ρόλο των νέων μετά τη στρατιωτική τους θητεία: θα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να εισέλθουν σε πολιτική απασχόληση, ενώ παράλληλα θα ενταχθούν στην επιχειρησιακή εφεδρεία δεύτερου επιπέδου. «Θα υποστηρίζονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις εάν αναζητούν εργασία. Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να ενταχθούν στον στρατό κατατασσόμενοι, και η εμπειρία που έχουν αποκτήσει θα εκτιμηθεί».

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, η πρωτοβουλία, επιδιώκει τρεις βασικούς στόχους: «ενίσχυση του συμφώνου μεταξύ του έθνους μας και των ενόπλων δυνάμεών του», «ενίσχυση της ανθεκτικότητάς μας» και «εδραίωση της εκπαίδευσης των νέων».

