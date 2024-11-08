Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να αυξήσει δραματικά τις κυρώσεις στο Ιράν μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν τα σχέδιά του στη Wall Street Journal, όπως μεταδίδει το The Times of Israel.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Τραμπ θα επικεντρωθεί κυρίως στην πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, με στόχο να βασιστεί στις κυρώσεις που επέβαλε μεταξύ 2016-2020 και συντονισμένα θα προσπαθήσει να απομονώσει την Τεχεράνη «τόσο διπλωματικά όσο και οικονομικά».

Η πηγή αναφέρει ότι η αυστηρότητα των κυρώσεων πιθανότατα έχει σχέση με την εκτίμηση ότι το Ιράν επιδιώκει εκδίκηση εναντίον του Τραμπ για τη δολοφονία του πρώην αρχηγού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης Κασέμ Σουλεϊμανί το 2020.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.