Ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών την Τετάρτη, πετυχαίνοντας μια σημαντική νίκη για έναν πρώην πρόεδρο που αρνήθηκε να δεχτεί την ήττα πριν από τέσσερα χρόνια, πυροδότησε μια βίαιη εξέγερση στο Καπιτώλιο, καταδικάστηκε για κακούργημα και επέζησε από δύο απόπειρες δολοφονίας.

Με μια νίκη στο Γουισκόνσιν, ο Τραμπ εξασφάλισε τις 270 εκλεκτορικές ψήφους που απαιτούνταν για να κερδίσει την προεδρία. Παράλληλα, κέρδισε το Μίσιγκαν το απόγευμα της Τετάρτης, σαρώνοντας το «μπλε τείχος» μαζί με την Πενσυλβάνια. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή έχει 294 εκλέκτορες, έναντι 223 της Χάρις.

Με τη νίκη του στο Μίσιγκαν, ύστερα από την Πενσιλβάνια και το Ουισκόνσιν, ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις τρεις πολιτείες-κλειδιά στο βόρειο τμήμα της χώρας – όπου η υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις εμφανιζόταν προεκλογικά ως φαβορί.

Ειδικότερα, μέχρι στιγμής ο Τραμπ κερδίζει τις πολιτείες του Γουισκόνσιν, της Πενσιλβάνια, της Τζόρτζια, της Βόρειας Καρολίνας, του Άινταχο, της Αϊόβα, του Κάνσας, της Γιούτα, της Μοντάνα, της Νεμπράσκα, του Τέξας, του Οχάιο, της Βόρειας Ντακότα, της Νότιας Ντακότα, της Λουιζιάνας, του Γουαϊόμινγκ, της Νεμπράσκα, της Φλόριντα, της Νότιας Καρολίνας, του Τενεσί, της Οκλαχόμα, του Μισισίπι, της Αλαμπάμα, της Δυτικής Βιρτζίνια, του Κεντάκι, της Ιντιάνα και του Μίσιγκαν. Παράλληλα, διατηρεί προβάδισμα σε Νεβάδα, Αριζόνα και Αλάσκα.

Η Κάμαλα Χάρις, με βάση τις ίδιες προβλέψεις, ηγείται σε Μινεσότα, Χαβάη, Βιρτζίνια, Νιου Μέξικο, Όρεγκον, Καλιφόρνια, Ουάσιγκτον, Κολοράντο, Νιου Τζέρσι, Νέα Υόρκη, Ιλινόις, Ντελάγουερ, Μασαχουσέτη, Κονέτικατ, Ρόουντ Αιλαντ, Μέριλαντ και Βερμόντ.

Η αντίπαλός του Δημοκρατική, Αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, τηλεφώνησε στον Τραμπ το απόγευμα της Τετάρτης και τον συνεχάρη. Λίγο αργότερα, και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τηλεφώνησε επίσης στον Τραμπ για να τον συγχαρεί και να τον προσκαλέσει στον Λευκό Οίκο, ξεκινώντας επίσημα τη μετάβαση, ανέφερε ο Λευκός Οίκος. Ο Μπάιντεν τηλεφώνησε επίσης στη Χάρις.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον αμερικανικό λαό για την εξαιρετική τιμή να με εκλέξει τον 47ο και τον 45ο πρόεδρο της χώρας», είπε ο Τραμπ στο πλήθος των υποστηρικτών του που ζητωκραύγαζε στη Φλόριντα, ακόμη και πριν επιβεβαιωθεί η νίκη του.

Σε κάθε πολιτεία, ο Τραμπ ξεπέρασε τις επιδόσεις του στις εκλογές του 2020, ενώ η Χάρις απέτυχε να πιάσει τα ποσοστά του Τζο Μπάιντεν όταν κέρδισε την προεδρία πριν από τέσσερα χρόνια. Παράλληλα, μόλις αναλάβει ξανά τα καθήκοντά του, ο Τραμπ θα συνεργαστεί με μια Γερουσία της οποίας κέρδισε τον έλεγχο, ενώ αναμένεται το αποτέλεσμα για το ποιος θα έχει τον έλεγχο της Βουλής.

«Έχουμε περάσει τόσα πολλά μαζί και σήμερα συμμετείχατε με αριθμό ρεκόρ για να πετύχετε τη νίκη», είπε ο Τραμπ. «Αυτό ήταν κάτι ξεχωριστό», είπε.

Το αμερικανικό χρηματιστήριο, η Tesla του Ίλον Μασκ, οι τράπεζες και το bitcoin σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές είδαν ευνοϊκά την ομαλή εκλογή και την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ έχει εξαγγείλει ότι θα ακολουθήσει μια ατζέντα που επικεντρώνεται στην αναμόρφωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Με τα αποτελέσματα ολοκληρώθηκε μία ταραχώδης προεκοιγκή περίοδος, η οποία περιλάμβανε δύο απόπειρες δολοφονίας με στόχο τον Τραμπ και την παραίτηση του Τζο Μπάιντεν από την προεδρική κούρσα.

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στις 20 ιανουαρίου ο Τραμπ θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια σειρά από προκλήσεις, με την πολιτική πόλωση στο εσωτερικό και τις παγκόσμιες κρίσεις στο εξωτερικό που δοκιμάζουν την επιρροή της Αμερικής.

Η νίκη του επί της Χάρις, της πρώτης έγχρωμης γυναίκας που ηγήθηκε ενός εκ των δύο κύριων κομμάτων, αποτελεί τη δεύτερη φορά που νικάει μια γυναίκα αντίπαλό του σε γενικές εκλογές. Η Χάρις, η σημερινή αντιπρόεδρος, αναδείχθηκε σε υποψήφια των Δημοκρατικών μετά την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος που επέστρεψε στην εξουσία από τότε που ο Γκρόβερ Κλίβελαντ ανέκτησε τον Λευκό Οίκο στις εκλογές του 1892. Είναι ο πρώτος καταδικασμένος για κακούργημα που εξελέγη πρόεδρος και, στα 78 του, είναι το γηραιότερος υποψήφιος που εξελέγη στο αξίωμα.



