Πολλές εταιρίες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία μεταφοράς των εργοστασίων τους από την Κίνα σε άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς ανέμεναν επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, μια τάση που αναμένεται να ενταθεί με την εκλογική του νίκη, όπως δήλωσαν εταιρίες ανάπτυξης εμπορικών πάρκων στην περιοχή.

Ο Τραμπ, που πέτυχε σαρωτική νίκη την Τρίτη, έχει απειλήσει με δασμούς 60% σε προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Κίνα, πολύ υψηλότερα από το 7,5% με 25% που επέβαλε στην πρώτη θητεία του, έναν σημαντικό κίνδυνο για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η νοτιοανατολική Ασία --με εργοστάσια αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών από την Ταϊλάνδη έως το Βιετνάμ και τη Μαλαισία-- πιθανόν θα ευνοηθεί σε βάρος της Κίνας, δήλωσαν δύο υψηλόβαθμα στελέχη, δύο επιχειρηματικοί όμιλοι, ένας δικηγόρους και ένας αναλυτής από την περιοχή.

Οι εταιρίες ανάπτυξης βιομηχανικών πάρκων προσλαμβάνουν προσωπικό με γνώση της κινεζικής γλώσσας και ετοιμάζουν εκτάσεις γης για την οικοδόμηση εργοστασίων.

Καθώς ο Τραμπ κλιμάκωνε την προεκλογική του εκστρατεία, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από Κινέζους πελάτες, δήλωσε η Τζαριπόρν Τζαρουκορνσακούλ, διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου WHA, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους ανάπτυξης ακινήτων στην Ταϊλάνδη. «Υπήρχε (ήδη) μετεγκατάσταση στη νοτιοανατολική Ασία, αλλά αυτή η φάση θα είναι πιο έντονη», δήλωσε η ίδια, αναφερόμενη στην πρώτη θητεία του Τραμπ το 2017-2021.

Ο όμιλος WHA διευρύνει το τμήμα πωλήσεων και προσλαμβάνει υπαλλήλους που μιλούν κινεζικά στις ομάδες που επιβλέπουν τη συντήρηση και διαχείριση βιομηχανικών πάρκων, τα οποία καλύπτουν πάνω από 12.000 στρέμματα στην Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ, δήλωσε η Τζαριπόρν.

Από τα 90 εργοστάσια που άνοιξαν φέτος σε βιομηχανικά πάρκα τα οποία διαχειρίζεται σε όλη τη νοτιοανατολική Ασία η ταϊλανδέζικη Amata Corp, περίπου τα δύο τρίτα έχουν εταιρίες που μεταφέρουν εγκαταστάσεις τους εκτός Κίνας, δήλωσε ο Βίκρομ Κρομαντίτ, ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρίας. Ο Τραμπ θα είναι «μεγάλο χτύπημα» για την Κίνα, με αποτέλεσμα να διπλασιαστεί πιθανόν ο αριθμός των εταιριών που θέλουν να μεταφερθούν από εκεί σε άλλες χώρες στη νοτιοανατολική Ασία δήλωσε ο ίδιος.

Η Ταϊλάνδη, που αποτελεί κέντρο της αυτοκινητοβιομηχανίας στην περιοχή, έχει προσελκύσει πάνω από 1,4 δισεκ. δολάρια σε επενδύσεις από κινεζικές εταιρίες αυτοκινήτων στην ταχέως αναπτυσσόμενή της βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων.

«Θέλουμε πολλές επενδύσεις από την Κίνα για να μπορούμε να πουλήσουμε στην Αμερική», δήλωσε ο Ταϊλανδός υπουργός Εμπορίου Πιτσάι Ναριπθάπαν. «Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί», είπε χθες σε δημοσιογράφους. «Οι Αμερικανοί μάς αγαπούν, οι Κινέζοι μάς αγαπούν – δεν χρειάζεται να διαλέξουμε πλευρά».

Η Μαλαισία, που ευελπιστεί να προσελκύσει νέες επενδύσεις άνω των 100 δισεκ. δολαρίων στον κλάδο των ολοκληρωμένων επεξεργαστών, θα μπορούσε να ωφεληθεί από μια ανακατάταξη των εφοδιαστικών αλυσίδων, δήλωσαν οι επικεφαλής δύο επιχειρηματικών ομίλων. «Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να δώσει στη Μαλαισία νέες ευκαιρίες να πάρει μεγαλύτερο μερίδιο εξαγωγών στις ΗΠΑ και σε άλλες σημαντικές αγορές», δήλωσε ο Σοχ Θίαν Λάι, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεταποιητικών Βιομηχανιών Μαλαισίας.

Ωστόσο συνεχίζουν να υπάρχουν κίνδυνοι, ειδικά καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Τραμπ ίσως εξετάσει την επιβολή δασμών σε εισαγωγές και από άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής, δήλωσε ο Λάιφ Σνάιντερ, επικεφαλής της διεθνούς δικηγορικής εταιρίας Luther στο Βιετνάμ.

Το Βιετνάμ, βασικός εξαγωγέας στις ΗΠΑ με διμερές εμπορικό πλεόνασμα 90 δισεκ. δολαρίων μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου, ετοιμάζεται για αστάθεια υπό την ηγεσία του Τραμπ.

«Ο Τραμπ θα πρέπει να διαλέξει –μπορείς να είσαι κατά της Κίνας αλλά θα χρειαστείς να έχεις κάποιους φίλους στη νοτιανατολική Ασία», δήλωσε η Τζαριπόρν από τον όμιλο WHA. «Είναι διαπραγματευτής, άρα θα διαπραγματευθούμε».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

