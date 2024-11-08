Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Παρούσα σε δύο τελετές για να τιμηθούν οι πεσόντες πολέμων από τη Βρετανία και την Κοινοπολιτεία θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, η 42χρονη πριγκίπισσα θα βρίσκεται το Σάββατο στο λεγόμενο Φεστιβάλ της Ενθύμησης στο Royal Albert Hall και την Κυριακή στην επίσημη τελετή στο Κενοτάφιο για την Κυριακή της Ενθύμησης, μία από τις πιο σημαντικές ετήσιες εκδηλώσεις στο Λονδίνο.

Η παρουσία της πριγκίπισσας δεν συνιστά έκπληξη, αλλά είναι μια επιβεβαίωση της θετικής πορείας της υγείας της.

Τον Σεπτέμβριο που είχε ανακοινώσει με ένα συγκινητικό βίντεο την επιτυχημένη ολοκλήρωση της επικουρικής χημειοθεραπείας για την απροσδιόριστη μορφή καρκίνου από την οποία είχε προσβληθεί, η Κυριακή της Ενθύμησης είχε οριστεί ως το πιθανότερο ορόσημο επιστροφής της σε μεγάλες δημόσιες εμφανίσεις.

Στο ενδιάμεσο, πάντως, είχε ξαφνιάσει ευχάριστα τους Βρετανούς εμφανιζόμενη στο πλευρό του συζύγου της πρίγκιπα Γουίλιαμ στο Σάουθπορτ, όταν επισκέφθηκαν τις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης του Ιουλίου.

Αντιθέτως, αβέβαιη είναι η παρουσία στις τελετές του Σαββατοκύριακου της βασίλισσας Καμίλα. Η 77χρονη σύζυγος του βασιλιά Καρόλου ακύρωσε υποχρεώσεις της κατά την τρέχουσα εβδομάδα λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού.

Σύμφωνα με το Παλάτι, η παρουσία της θα εξαρτηθεί από τις ιατρικές συστάσεις.

Μόλις την Πέμπτη ο πρίγκιπας της Ουαλίας Γουίλιαμ χαρακτήρισε τον τελευταίο χρόνο ως «βάρβαρο» και «πιθανότατα τη δυσκολότερη χρονιά της ζωής μου», μια αναφορά στις διαγνώσεις με καρκίνο της συζύγου του και του πατέρα του.

Πηγή: skai.gr

